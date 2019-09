Saben aquel que diu que Pedrito y Pablito tienen 165 diputados y no son capaces de formar gobierno porque la oferta de junio era tipo yogurt y ya caducó, y porque no hay confianza para hacer un gobierno de coalición, aunque para otras fórmulas sí que hayla. La derechita cobarde y la valiente se parten el pecho.

Y ese otro que dice que después del gatillazo de junio, estos dos pavos no se han sentado ni un solo día, y dice el bello que hasta el 10 de Septiembre no le viene bien porque tiene que hablar con la Asociación de Amigos del Punto de Cruz y con los Adoradores de la Verdad Revelada por Twitter. Que escuchar a la sociedad civil es lo primero. Pero que, oye, que aquí todos estamos por arreglar la cosa. Cada uno la suya, claro. Para mear y no echar gota.

Y el que me parte la caja es aquel que diu que unos señores que antes trabajaron para el PP, los Chamanes de la Luz Demoscópica, le han puesto un revólver en la mano a Pedrito antes de asegurarle que es muy difícil que le toque a él la bala. Y Pedrito está en un tris de apretar el gatillo. Pero lo que no le dijeron es que para nosotros, los pobres mortales, el tambor está siempre lleno. Y a los muertos siempre les cuesta votar. Por el rigor mortis y eso.

La próxima semana les contaré el de la ciudad legionaria donde se ha peatonalizado la calle principal, aunque pasan coches, autobuses, y camiones. Eso sí solo de a poquito, porque es una peatonalización moderada, moderna, tipo solo la puntita. De las que gustan a los apóstoles de Pablo Iglesias, el Viejo, claro.