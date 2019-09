Alzórriz (PSN): "Pondremos el acento en lo que une a la sociedad navarra"

Arranca el curso parlamentario en Navarra y desde el PSN insisten en que sus primeras medidas van a estar "en torno a buscar soluciones para las necesidades que la gente tiene en su día a día, el conformar un plan de empleo de la mano de los sindicatos, en atajar el fraude fiscal, en mejorar la educación y la sanidad pública, el poner el acento en la necesidad de tener conciencia y poner propuestas que solucionen esos problemas sobre el cambio climático, fomentar la igualdad y no solo la igualdad entre hombres y mujeres sino la igualdad dentro de nuestra tierra, de nuestro territorio, vertebrando con esas infraestructuras necesarias el que todo el mundo viva donde viva en nuestra tierra es de primera",

Así lo ha afirmado el portavoz parlamentario socialista en 'La Primera Llamada del día' apostando porque ese tipo de cuestiones es en las que nos tenemos que centrar y tenemos que atajar, desterrando las cuestiones que buscan el conflicto permanente y no fomentan la convivencia en nuestra tierra. Yo creo que hay que poner el acento en las cosas que nos unen y no estar permanentemente hablando de las cosas que nos separan, porque eso no hace que nuestra tierra avance".

Y sobre cómo van a convencer al resto del arco parlamentario apunta que lo harán "cómo lo hemos hecho para conformar este gobierno, con diálogo, con negociación, con mano tendida, para escuchar también lo que otros quieren decir, y con las ganas de conformar mayorías que saquen propuestas adelante que mejoren la vida de la gente y su día a día".