Vuelven las vaquillas a Zizur Mayor

Del 11 al 15 de septiembre se celebran las fiestas de Zizur Mayor, las cuales traen de vuelta las vaquillas después de no haber tenido desde hace más de un año.

Esta decisión se tomó con la consulta popular celebrada en el mes de noviembre del año pasado, consulta que se puede hacer solo una vez por cada legislatura recogiendo anteriormente más de 1.500 firmas para luego tener esas "elecciones" y decidir finalmente si hay vacas o no.

Además dicen que la corporación del ayuntamiento no se posiciona ante el tema aunque si que hay opiniones personales, donde Karlos Terés, concejal de cultura dice que por su parte no le gustan las vacas pero que ese no es motivo suficiente como para retirarlas para siempre, porque si se hace todo lo que quiere una persona todo llevaría a problemas.

Se trata más del arraigo o la tradición que se tenga en los pueblos como es en el caso de Barañáin donde tras haber tenido idas y vueltas, se quitaron finalmente.