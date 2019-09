Oroz, Olaizola y Motos, tridente gipuzcoano del GBC

El capitán azkoitiarra Xabi Orozy los donostiarras Julen Olaizola y Mikel Motos, con sus respectivos regresos tres años después, aportarán el "gen" gipuzcoano en el nuevo proyecto de Marcelo Nicola en la Leb Oro. los tres jugadores asumen con la máxima responsabilidad y un enorme compromiso su rol como embajadores de nuestro basket del territorio en el equipo donostiarra. Oroz, Olaizola y Motos lucharán por ganarse los minutos en una plantilla polivalente y muy competitiva y con el reto de intentar conseguir un cuarto ascenso a la liga ACB.

Esta mediodia en Domino´ s Pizza, los tres jugadores gipuzcoanos han atendido a los medios informativos explicando sus ilusiones de cara a la nueva temproada 2019-20.

JULEN OLAIZOLA

Un regreso ilusionante: Vengo con una ilusión enorme, al final el GBC siempre ha sido mi club, y afronta mi regreso con la máxima ilusión, sobre todo, después de una lesión y con muchas de volver a trabajar y ayudar al equipo a conseguir nuestros objetivos. Estoy trabajando ahora en la recuperación de la lesión y la cosa va bastante bien. Soy optimista"

Minutos muy caros en el equipo: "Esa pelea va a ser buena, va a ganar una gran competencia buena para estar todo el equipo al cien por cien y luego decidirá el entrenador. Todos vamos a trabajar muchísimo, y vamos a intentar ganar nuestros minutos y ofreciendo nuestras mejores armas para ayudar al equipo

Análisis de la plantilla: "Yo creo que es una plantilla equilibrada, gente que puede hacer muchas cosas diferentes, polivalente, hay grandes anotadores, defensores y gente experimentada, un equipo que se puede configurar de diferentes maneras a nuestro estilos de juego".

XABI OROZ

Repite los galones de gran capitán: " Vuelvo asumir el rol de capitán con muchas ganas y ademas arropado por julen y Mikel que ya conocen muy bien el equipo y el club, a pesar de estos muchos cambios, nuevos jugadores y categoríaa nueva. Esto sigue y tenemos la obligación de ayudar a los nuevos jugadores y así lo vamos a hacer"

Creación de un nuevo equipo: "Al final nos tenemos que conocer,saber como juega cada uno y para eso está la pretemporada y también les tenemos que ayudar a que conozcan la ciudad, nuestra cultura que se sientan cómodos y estamos en ello"

Valoración de la experiencia de Granada: "Muy positiva, ya que no estaba teniendo muchos minutos aquí y decidir ir a Granada para un poco tener minutos, sentirme jugador y divertirme y de cara a ete año, me va a venir bien esa experiencia

Retos deportivos:" Este año intentaremos dar lo máximo y enseñar ese carácter que siempre nos ha caracterizado y luego ir a partido a partido porque al final en esta liga si piensas mas allá, va a ser peor, al ser una liga muy competitiva y todos los rivales te pueden ganar. Hay que estar muy centrados en nuestro trabajo e intentar ganar cada partido. hay equipos que se han reforzado muy bien, con jugadores muy experimentados, todos los años suele haber alguna sorpresa, así que vamos a pensar únicamente en nosotros mismos. Esa debe ser nuestra mentalidad"

MIKEL MOTOS

Un regreso con muchas ganas: "Tengo ganas,sobre todo, porque soy un jugador muy distinto al que me fui. He evolucionado mucho en estos tres años y quiero aprovechar lo aprendido para demostrar a la gente de aquí mi cambio. Por mí, ya que los dos últimos meses de mi último año en Palma no pudo jugar al sufrir una lesión y estaba aportando mucho al equipo en la recta final. Un reto bonito para mí ahora hacerlo en Donosti

Con experiencia en la categoría: "Soy un jugador más maduro, ya que mi último aquí en san Sebastián fue muy duro y quizás no lo asumí, al irme fuera vi que la gente me valoró mucho más, cogí más experiencia y he evolucionado a un tipo de jugador mas experimentado. Mi ambición es todavía mejorar personalmente y ser jugador de equipo y aportar en todos los aspectos"

una liga cada más dura y competitiva. Desde que estuve dos años en Huesca y otro más en Palma, la liga ha sido más competitiva y muy distinta. tiene jugadores con mas talento y las cosas están mas caras. Como ambición esta bien mirar al play-off, pero ahora lo prioritario es conjuntar bien el equipo, ya que sólo cinco jugadores conocemos esta categoría, hay que ir paso a paso, ya que es peligroso pensar en play-off. Primero pensar en el primer encuentro en Granada, que no será nada fácil

Embajadores del basket gipuzkoano: "Asumimos el rol sí con mucha responsabilidad, pero luego dependerá de si nos ganamos los minutos y si no jugamos será dificil. Daremos la cara y si tenemos minutos la gente se sentirá reflejado en nosotros, en estos tenemos que estar preocupados"