Nacho Monreal ya es uno más en Zubieta. El navarro ha sido presentado cllo nuevo jugador de la Real Sociedad y se ha mostrado “ambicioso” y con ganas de dejar huella en un club que siente “como en casa”. El presidente del club donostiarra le ha dado la bienvenida. “Las conversaciones comenzaron hace un año, muchas gracias por tu interés por venir a la Real, vienes a un club con una plantilla joven y muchas ganas de crecer. Sabemos de tu trayectoria, capitán del Arsenal y has jugado un mundial. Estamos seguro de que lo vas a hacer muy bien aquí en Donostia. Firma por dos años y no hay opción al final a una tercera. El fichaje se debe mucho a la intención de Monreal”.

-Por qué ahora. “No es el ahora o antes, son unas conversaciones que empezaron hace más de un año, en las últimas semanas han avanzado y hasta ahora no se había podido llegar a un acuerdo, pero en mi cabeza desde hace semanas ya estaba la posibilidad de venir aquí, y hace unos días nos pusimos e acuerdo y aquí estamos”.

-Emery contaba con él. “El año pasado digamos que no se pudo llegar a un acuerdo, porque era el primer año de Emery, y él fue tajante desde el primer momento diciendo que yo no salía. Y éste año las partes han estado más abiertas. Emery seguía insistiendo en que siguiera, incluso me pidió jugar el derbi contra el Londres. Pero lo más sensato era que no jugara, una vez que se llegó al acuerdo con la real. No tenía sentido”.

-Ambicioso. “La plantilla es joven, soy un jugador veterano, pero no vengo solo para enseñar a los jóvenes. A pesar de la edad, me considero un jugador competitivo, vengo con muchas ganas de conseguir cosas y vengo a darlo todo, a ayudar a los chavales, pero el objetivo es seguir jugando partidos, porque soy ambicioso”.

-Será un año más. “No vengo aquí para ser un líder, no es una presión que me quiera poner, acabo de llegar y veremos qué pasa. Desde el primer momento quiero que se note mi presencia. Es un club que está cerca de casa y espero no tener una adaptación, quiero sumar desde ya”.

-Estilo de la Real. “Conocía la plantilla y la calidad que hay, hay un equipo muy bueno con mucha calidad, con la idea de jugar la pelota y no quitársela, tomar riesgos. Me gusta porque me identifico con eso, y creo que se puede pelear por estar en los puestos arriba”.

-Razones para dejar el Arsenal. “Influyen varios factores, llevo ocho años fuera de casa, estoy contento y orgulloso de la trayectoria que he tenido, y todavía sigue porque es un paso importante para mí venir a la Real. No ha sido sencillo porque en el Arsenal me querían mucho y era titular, pero pensando en mi futuro y mirando a largo plazo es un paso bueno para mí. Y siempre he dicho que de volver a España, la real es uno de los pocos equipos a los que me gustaría ir. Es como estar en casa otra vez”.

-Ae ve de lateral. “Tendré una conversación con el mister y me expresará su idea. Yo me considero lateral porque la mayoría de veces he jugado ahí y es donde mas cómodo me encuentro, aunque de central he jugado en los últimos años y también estoy a gusto”.

-Cariño por la Real. “Soy de Pamplona, he crecido en Osasuna y siempre ha Jano do buena relación con la Real en el club de Pamplona, siempre he tenido muy buena trato con jugadores de aquí y he venido mucho a Donostia, le tenia mucho cariño, me identifico con la políticas de este club y esas son las razones”.