Robert Navarro llega para estar a las órdenes de Xabi Alonso

El fichaje de Robert Navarro por la Real Sociedad ya es oficial. El club donostiarra ha anunciado la contratación del joven mediapunta de 17 años tras llegar a un acuerdo con el AS Monaco, club al que pertenecía desde que salió muy joven por deseo propio de La Masía y desde el que llega al conjunto txuri urdin. Se trata de un joven talento que ya es internacional en las categorías inferiores de la selección nacional que firmar con la Real por trees campañas, hasta junio de 2023, con opción a prorrogar su contrato dos temporadas. El joven jugador nacido en Barcelona firma para jugar en principio en el filial entrenado por Xabi Alonso, aunque estará muy cerca del primer equipo y la idea es que se ejercite a menudo entre semana con el primer equipo a las órdenes de Imanol Alguacil.

El club realista ha anunciado su contratación a través de un escueto comunicado colgado en su página web. “La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo el AS Monaco para el traspaso de Robert Navarro al club txuri urdin. Asimismo, el futbolista ha firmado un contrato para las próximas tres temporadas, hasta 2022, prorrogable hasta 2025. Navarro, centrocampista ofensivo, tiene 17 años, ha debutado con el primer equipo monegasco y es internacional en las categorías inferiores”, señalaba el club realista.

El mediapunta catalán de sólo 17 años llegó al Mónaco en julio de 2018 después de solicitar su salida de La Masía porque no sentía la confianza del Barcelona y no estaba contento con algunas situaciones que había vivido. En el club monegasco ha jugado principalmente con el equipo reserva y con el conjunto Sub-19. La idea es que se entrene con frecuencia con el primer equipo, peros fines de semana para que siga creciendo jugara con el Sanse de Xabi Alonso, aunque veremos si este fin de semana puede debutar en Zubieta contra el Guijuelo a las cuatro de la tarde. Es un fichaje de futuro para la mediapunta de la Real con vista a asegurar una posición para la que no salen muchos jugadores de Zubieta, y podría ser junto a Roberto López, ya en el filial, una buena opción de relevo de Ødegaard cuando regrese al Real Madrid. El club cree que a las ordenes Xabi Alonso podrá completar su aprendizaje para dar su ansiado y definitivo salto al fútbol profesional.