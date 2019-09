"Me echan porque no soy el prototipo de jugador"

¿Como ha sido su salida del Racing?

A mí el lunes se me presenta la carta de despido y no llego a un acuerdo porque yo en ningún momento me quiero ir de Santander. Lo que hago es aceptar el despido, como hay que hacer.

¿Que razones le han dado para el despido?

Primero me siento con Chuti y me planteó una serie de razones con el entrenador, y yo le contesté que yo no tenía ningún problema personal con el entrenador y que si era al revés, querría saberlo. Por la tarde tenemos otra reunión, ya con el entrenador, y él me dice que no cumplo con el prototipo de futbolista, que por las tardes tengo un dron y voy a volarlo, que visito sitios como Comillas, que me voy a leer por ahí..., que hago cosas que no entran dentro de lo normal en un futbolista. Yo estudio, tengo inquietudes y me gusta hacer actividades que despejan la mente para jugar. Me siento muy dolido que me tenga que ir de una ciudad de la que no quiero irme por razones personales, cuando en ningún momento se me habla de razones futbolísticas o deportivas, que es lo importante.

¿No han tenido ningún roce?

Nunca, podéis preguntar. En ningún entrenamiento o partido hemos tenido ningún problema. Tal vez haya otras razones extradeportivas..., pero no soy yo quien debe hablar de ellas, porque el problema es del entrenador conmigo y no al revés.

¿Ha vulnerado algún protocolo?

No. No hay nada que te diga que por la tarde no puedes ir a pasear por El Sardinero, por ejemplo. Y se me despide sin un gesto de agradecimiento. No pido una estatua, pero sí que se trate como a un profesional que ha cumplido.

Cuando se habla de este tipo de razones, suele referirse a salidas nocturnas...

No se me acusa de eso, ni de llegar a los entrenamientos mal, ni de hacer cosas que perjudiquen mi rendimiento. Igual que me dicen que mi representante sabía que tenía que salir, cuando es mentira. Se han buscado excusas.

Se rompe ‘la piñuca’ de la que hablaban...

Quedan muchos compañeros y los capitanes y los veteranos como Jordi o Cejudo se encargarán de ir metiendo a los nuevos. El año pasado formamos una gran familia y eso fue parte del éxito. Lo único que pasa es que la guitarra ahora la tendrá que tocar otro.

Usted se considera capacitado para jugar en Segunda?

Sí, totalmente. Y creo que en el club también lo creían, ya que Chuti se lo dice a mi agente y yo apuesto por seguir.