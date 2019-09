José Miguel Cisneros: "El brote de listeriosis no está cerrado pero sí estable"

El portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento del brote de listeriosis, José Miguel Cisneros, ha señalado en Hoy por Hoy Sevilla: "El brote no está cerrado pero sí está estable y la evolución es favorable". Añadía también que desde hace ocho días no se ha registrado ningún caso fuera de la provincia de Sevilla. No obstante, para dar por cerrado este caso de listeriosis habrá que esperar aún hasta octubre, puesto que la estimación del tiempo de incubación de la bacteria es de unos sesenta días.

De los pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados hasta el domingo, 21 son mujeres embarazadas, cuando el día anterior eran 23, ha informado la Consejería de Salud en un comunicado. Cuatro pacientes permanecen ingresados en UCI. No se han producido abortos ni recién nacidos con infección. El recién nacido con infección continúa con tratamiento antibiótico.

La frecuencia de aparición de casos de afectados es menor y sigue descendiendo el número de pacientes que requieren de ingreso hospitalario. Se ha pasado de sesenta y uno a cincuenta y cinco. Si bien la Consejería ha confirmado dos nuevos casos en la provincia de Sevilla, lo que eleva los casos confirmados desde que se decretó la alerta el pasado 15 de agosto hasta los 203.

El jefe de servicio de enfermedades infecciosas ha destacado que es fundamental un rápido diagnóstico para que el tratamiento sea inmediato. La evolución clínica es mejor -dice- de lo esperado.