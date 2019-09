Manuel Martínez reivindica la regeneración del casco antiguo y pide una Residencia de Mayores

Con el entrañable acto del pregón, imposición de bandas con presentación oficial de la Corte de Honor y despedida de la anterior, Tarancón espera la llegada del 7 de septiembre para comenzar sus fiestas.

El pregonero, Manuel Martínez López, apostó en su intervención por el casco antiguo de la ciudad, reivindicando la “regeneración” del mismo y pidiendo además “una Residencia de Mayores” para el municipio.

El acto se aprovechó también para la presentación de la película de Play Mobil de Jorge Martínez sobre las fiestas que está ya en su canal de Youtube-.

Y por vez primera el pregón de las fiestas patronales, tenía como escenario el Auditorio de la ciudad.Ante la limitada capacidad del aforo, el Ayuntamiento lo retransmitió en directo a través de redes sociales y en la pantalla exterior del propio auditorio.



En la lectura del pregón, que solemne, pausado, realizó Manuel Martínez López, quien dejo claro que uno no es de donde nace, sino de donde pace, pero no se olvida de sus origines y así recordó se ciudad natal y antecedentes familiares.

Tras manifestar que “es todo un honor pero también una responsabilidad, espero que sea ameno y entrañable“, detalló una buena parte de su árbol genealógico y el de su mujer que si es nacida en Tarancón, por lo que ambos nunca se han desvinculado de la ciudad. Habló de sus vivencias. Salieron a flor los recuerdos de las Fiestas que las ha vivido intensamente. Y recordó personajes de” gran talento como Melchor Cano, Luisa Sigea de Velasco, Emiliano Lozano, Demetria Leal y muchos otros”.

Para Martinez López, “las Fiestas son lugar de reencuentro con su gente”. Además, habló del cambio que han sido sufriendo las fiestas de Tarancón de la mano de las nuevas generaciones, (con las carpas, eventos y momentos de distensión), Puso en valor lo monumental de la Iglesia Parroquial como la Giralda Manchega. Y en el aspecto más lúdico y laboral, no paso por alto, las industrias que han hecho de la ciudad lo que hoy es como bodegas, fábricas de aceite, la fábrica de televisiones, industrias cárnicas etc, alguna desaparecida y otra que es el motor de la economía actual.

El Dúo Zarandea, que a través de las Jornadas Culturales se conoció e n Tarancon, puso el apartado musical, con una selección de canciones de siempre (Boleros, habaneras, una nana,) interpretadas de forma magistral y que el público aplaudió continuamente.

Para finalizar, se ofreció un cóctel para un centenar de personas, previa invitación servido en la terraza del Auditorio que completaba el acto del pregón en el nuevo escenario.