Mónica Oltra exige al Gobierno Central que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera

A la Vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, no le sirve eso de excusarse en que el Gobierno Central esté en funciones para no abordar el problema de la financiación. Insiste en la SER en que el gobierno ha de convocarlo para "repartir con las autonomías, el dinero de más que recaudó en 2018".

A diferencia del conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, la vicepresidenta (de Compromís) afirma que no es excusa decir que está en funciones. Eso sí, antes de plantear un recurso ante los tribunales, como podría hacer Catalunya, Oltra apuesta por agotar la vía política.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha pasado este lunes por los micrófonos de la SER, al regreso de las vacaciones, y anticipa que este martes, en la reunión con el conseller de Hacienda, escuchará sus propuestas para los ajustes que se proponen, y sobre todo, quiere saber porque el gobierno de España no quiere "abonar a las autonomías" lo que les corresponde.

Oltra insiste en que "las comunidades autónomas han de hacer frente a la sanidad, la educación, el bienestar social, y ahora mismo están prácticamente con el agua el cuello". Oltra insiste en que "el Gobierno debería repartir los mil millones que recaudo de mas en 2018, así la Comunitat recibiría 450 millones que evitarían los ajustes que propone el conseller y opina que no es excusa decir que el gobierno esta en funciones". Oltra considera que se debería convocar el consejo de política fiscal y financiera.

Oltra insiste en que no se han de convocar nuevas elecciones generales

No entiende que el PSOE y Podemos no puedan ponerse de acuerdo para cogobernar, y repartirse la gestión, como ha hecho el Botànic en la Comunitat, donde solo hay un gobierno, no tres. Espera que "los políticos hagan su función" y no obliguen a los ciudadanos a acudir de nuevo a las urnas, porque la participación será baja. Opina que "otras elecciones serian como una extorsión a los ciudadanos".

Oltra confía en que esta semana el PSOE responda a las propuestas que Compromis, le planteo en la reunión con mantuvieron con Pedro Sánchez porque hay algunas cuestiones sobre todo referidas a la transición ecológica que debe estudiar, y precisamente sobre las competencias medioambientales, que reclama para sí el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau, Oltra opina que esas políticas competen a todo el Consell, son políticas transversales.

"La sostenibilidad tiene que condicionar el crecimiento del Puerto"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, afirma en la SER que la ampliación del Puerto ha de ser sostenible y ha de estar condicionada por las políticas medioambientales, porque "está en juego la Comunitat que queremos dejarle a las próximas generaciones". Sobre su futuro político y su posible pase a la política municipal, Oltra insiste en que la legislatura acaba de comenzar, que en la conselleria de Políticas Inclusivas tiene mucho que hacer y muchos proyectos que desarrollar.

Mónica Oltra sigue la linea de Compromís respecto a la ampliación del Puerto de València, no puede crecer "de espaldas a la ciudad", y "es necesario tener en cuenta la huella ecológica que dejará".

Hace unos días, los empresarios, en su encuentro estival con el president Puig en el Palmar, dejaban claro que cerraban filas con el proyecto de la Autoridad Portuaria y pedían que las decisiones se adoptaran de manera consensuada y que no hubiera retrasos. Oltra ha respondido en la SER que esa ampliación ha de cumplir unos requisitos porque "la emergencia climática es una realidad".

Respecto a su paso a la política local en el Ayuntamiento de València, Oltra no adelanta acontecimientos, pero afirma que la legislatura acaba de empezar, y responde a las críticas a su gestión en la Dependencia. Está convencida de que el sistema esta funcionando, que ahora se piden mas valoraciones porque la gente sabe que "la conselleria responde y las peticiones se han multiplicado por cuatro". Recuerda Oltra que cuando llegó había 46.000 personas en lista de espera, y que el PP había ocultado otras 17.000 peticiones. Aún así queda mucho trabajo por hacer y a eso se dedicara en los próximos cuatro años.