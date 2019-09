Se cerró el mercado y Rodrigo 'fichó'... por el Valencia

Marcelino, Mateo Alemany y la afición del Valencia pueden respirar tranquilos. Rodrigo se queda. Se cerró el mercado de fichajes en el que el futbolista quiso marcharse al Atlético de Madrid y el dueño del Valencia, Peter Lim, le puso un cartel con el precio de 60 millones de euros hasta el último segundo del día 2 de septiembre.

Como bien recordó Marcelino tras el partido ante el Mallorca, el 'culebrón Rodrigo' ha durado 21 días. Arrancó con un pacto entre el Atlético de Madrid y Peter Lim de traspaso. Eso sí, con un asterisco: el club colchonero debía vender antes a Correa al Milán. Una condición que no tuvo en cuenta el propio Rodrigo, que se presentó un día en Paterna no para entrenar sino para despedirse de sus compañeros del Valencia para marcharse a Madrid y pasar el reconocimiento médico, un paso que no llegó a dar frenado por la propiedad del Atlético.

Como no se daba la salida de Correa, Rodrigo tuvo que volver a trabajar a las órdenes de Marcelino para preparar el estreno liguero del Valencia ante la Real Sociedad. Un partido en el que el hispano-brasileño fue titular. Mientras, Mateo Alemany y Marcelino reconocían que, por momentos, Rodrigo había estado vendido al Atlético pero que seguía en el Valencia... y en el Valencia debía jugar.

Las negociaciones Atlético-Milán por Correa no fructificaban y Rodrigo, por tanto, seguía en el Valencia. En la segunda jornada no fue titular pero entró en la segunda parte del partido ante el Celta entró en el campo. Y ya en la recta final del mercado la condición que puso el Atlético no se dio y Rodrigo fue titular ante el Mallorca el pasado domingo. Aun así, quedaba un día de mercado y, como reconocía Marcelino, nadie de la propiedad del Valencia podía asegurar que Rodrigo se iba a quedar. Pero las horas han pasado y Correa se ha quedado en el Atlético... y afortunadamente Rodrigo en el Valencia. Para satisfacción de Marcelino y decepción de Simeone, que quería a Rodrigo y habrá que ver si vuelve a intentar su fichaje en enero. Eso ya se verá, pero ahora Rodrigo ha 'fichado' por el Valencia.