Yolanda Díaz sobre la posibilidad de presentarse al gobierno de la Xunta: "A veces o futuro non o decide un mesmo"

Todas las quinielas señalan últimamente a Yolanda Díaz, sea para llevar un Ministerio sea para presidir el gobierno de la Xunta, y ella, ni asiente ni desmiente porque “me ten ensinado a vida que as veces o futuro non é decidido por un mesmo”. Así respondían a los periodistas en Vigo preguntada por la posibilidad de que emprenda la lucha por llegar a San Caetano, aunque aclaraba: “nestes momentos estou intentando sacar un gobierno adiante en comandita co gupo confederal”. Todo mientras espera las 300 medidas propuestas por Pedro Sánchez y tras enterarse por los periodistas de que se reunirán esta semana con el Partido Socialista .

