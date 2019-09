El Puerto se plantea pasar al Concello la factura de reparación de As Avenidas

El Puerto de Vigo podría exigir al concello el pago de parte o la totalidad de las reparaciones que proyecta para después del mes de octubre en el entorno de Montero Ríos, en la zona del paseo de madera y piedra que la Autoridad Portuaria planea reparar sustituyendo los pilotes degradados que fueron la causa del accidente de O Marisquiño. Asegura Enrique López Veiga que quién determinará quién tiene que pagar esas reparaciones serán los juzgados.

Desde el Concello de Vigo, recuerdan a López Veiga que ya hay una sentencia judicial que reconoce la titularidad del puerto sobre esa zona y por ello piden al presidente portuario que se ponga ya manos a la obra y repare la zona cuanto antes.

Guillermo Vázquez Consuegra, el arquitecto que diseñó el proyecto Abrir Vigo al Mar y los jardines de As Avenidas se ha mostrado esta mañana dispuesto a estudiar con las administraciones posibles modificaciones en el proyecto e incluso la reestructuración de los jardines de Montero Ríos que pretenden Zona Franca y Concello de Vigo. Así lo ha asegurado el arquitecto sevillano a Radio Vigo aunque también ha reconocido que por el momento nadie se ha puesto en contacto con él para consutarle sobre este asunto. "Hace años que no voy a Vigo porque se me cae el alma cada vez que veo el estado de esa zona", por lo que asegura, puede aportar muchas cosas e ideas para mejorar el proyecto o recuperar algunas de las zonas degradadas a lo largo de estos años.

Vázquez Consuegra consiguió en 2005 el premio nacional de arquitectura por su proyecto de reforma del borde litoral de VIgo, con el diseño de los actuales jardines de Montero Ríos. Desde el puerto insiste López veiga en que su reparación no contempla ninguna modificación, sino respetar al máximo el proyecto diseñado y ejecutado por el arquitecto andaluz. Sobre las ideas de Zona Franca y Concello, no sabe todavía nada, asegura, pero que le gustan los jardines tal y como están.