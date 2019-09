El FS Zamora paga pero no vuelve

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alesander Alonso ha valorado en Radio Zamora- Cadena SER la marcha del Fútbol Sala Zamora al pabellón de Corrales, dejando el Ángel Nieto de la capital.

A la explicación por parte del club, de malos horarios de entrenamientos y no tener una hora determinada para disputar los encuentros del fin de semana, el edil ha respondido que esta temporada no habían solicitado entrenar, y de haberlo hecho se les hubiera denegado, ya que el FS Zamora no había pagado la tasa por entramientos y partidos de la temporada 2018-19

Poco después de las manifestaciones del concejal en Radio Zamora, el FS Zamora indicó públicamente que ha procedido a pagar la deuda, (que ya incluía el recargo por intereses de demora) pese a lo cual siguen adelante con la idea de entrenar y disputar sus partidos de 3ª división en Corrales.

No obstante, para aclarar el tema, el concejal de deportes ha publicado una extensa nota en su Facebook en relación al tema, que copiamos textualmente a continuación:





"Como algunos nos cansamos de las mentiras, vamos a decir las verdades, cosa que además, se puede comprobar sin ningún tipo de problemas.

1. El fútbol sala Zamora, está sujeto a las mismas normas que todos los clubes desde mi llegada al área.

2. Cuando hay unas normas que se hacen cumplir a todos, y quienes no la cumplían y se miraba para otro lado ven que se les obliga a cumplirlas, "es porque hay malas relaciones"

3. En cuanto a las subvenciones, hay unas bases que estipulan claramente el procedimiento en base a un baremo y unos puntos. No hay subvenciones nominativas como antes. A cada cual lo que le toque, que es la manera de ser justos.

En este caso concreto, este año no se ha solicitado subvención, y el año pasado cuando se les reclamó documentación, no la aportaron.

4. Efectivamente, hoy (después de salir diciendo lo que ocurre) han pagado la deuda con todos los zamoranos que asciende a 2044,71 euros. Lo que no dicen, y mienten, es que esa cantidad es tal porque se emitieron ya dos cartas de pago anteriores y que no pagaron, una con un recargo de 52,90 euros y otra con un recargo de 132,99 euros.

(El recargo es en base a un% de la Carta de pago emitida y no pagada).

5. Los clubes deportivos saben como se funciona en deportes desde mi llegada, se manda un correo mensual diciendo que ya está disponible el pago. Quien quiere va mensual, quien no, trimestral, por temporada... E incluso, alguno piden fraccionar el pago para gestionarlo con sus ingresos de patrocinadores.

6. Siempre al finalizar la temporada, y antes de la convocatoria de las subvenciones, se llama por teléfono (para avisar) y se saca la Carta de pago obligatoriamente. Para evitar que los deudores puedan pedir subvención (recuerdo que este año el FSZ no la ha solicitado), o solicitar entrenamientos para la temporada siguiente (hasta que paguen)

He dejado pasar los dimes y diretes hasta hoy (y no es la primera vez), pero ya uno se cansa de difamaciones y de tener que poner la otra mejilla para no entrar en confrontaciones públicas con ningún club (a pesar de las mentiras), porque creo que no benefician a nadie.

Espero que con esto quede todo aclarado"