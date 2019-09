Una menor conduce sin carné y sufre un accidente en Valdemoro

Agentes de la Policía Local de Valdemoro han instruido diligencias con una menor de 17 años que conducía un turismo sin el correspondiente permiso de conducir. La intervención policial se produce después de que la menor estuviera implicada en un accidente de tráfico sin daños personales pero sí materiales.

Además la Policía Local de Valdemoro ha aprovechado los últimos días para desmentir un rumor surgido en el municipio a través de redes sociales sobre un suceso implicando a una joven en el parque Tierno Galván. La Policía no ha querido entrar en detalles, pero ha señalado que “los hechos ocurridos difieren del rumor surgido” y recuerdan la necesidad de no dar credibilidad a los mensajes no oficiales en las redes sociales.