El BMC de Algeciras debuta ante los suyos

El BM Ciudad de Algeciras sigue preparando la pretemporada para cargar pilas de cara a la competición que arrancará el día 21 de septiembre ante SAFA Madrid en casa.

Los pupilos de David González se estrenaban el pasado sábado con una derrota por 26-20 ante BM Málaga (DH Plata) y se estrenarán ante su público mañana a las 20.00 horas frente a ARS Palma del Río.

Pere Gesa, el nuevo portero del equipo algecireño, señalaba su sorpresa para firmar en Algeciras. "No me esperaba la llamada y era una experiencia que no podía rechazar", destacaba el meta que se muestra muy agradecido por la acogida del vestuario tras estas tres semanas de preparación. El catalán afirmó que "dimos la cara porque aún tenemos que coger conexión entre nosotros y todo puede llegar", expresó.

El club contará esta campaña con la presencia de dos argentinos como Jeremi Figueredo y Nico Samudio como incorporaciones foráneas que darán un salto de calidad a la entidad presidida por Pedro Soria que el sábado afrontará su segundo envite como local a partir de las 19.00 horas ante otro equipo de superior categoría como BM Antequera.