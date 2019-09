Antonio López se muestra encantado con su llegada a Algeciras

Antonio López valoraba este martes su incorporación al Algeciras CF después de un trabajado fichaje que se cerró este último día del mercado. El punta señaló que su intención era permanecer en León pero que tras la llegada de un delantero debía buscarse un nuevo acomodo y ahí apareció el conjunto algecirista. "No dudé mucho en venir a Algeciras", declaraba el delantero que se muestra agradecido por la acogida prestada por el entrenador Emilio Fajardo y por los dos primeros partidos tan atractivos completados por el bloque de La Menacha.

"Es para ilusionarse, el juego desplegado es muy bonito y no es fácil cuando asciendes enfrentarte a rivales como el Murcia", declaraba el granadino que recalará en calidad de cedido por la Cultural Leonesa y espera sumarse cuanto antes al trabajo. "Empezamos pronto la pretemporada y no hemos parado de entrenar y vengo en forma pero ahora tengo que adaptarme al nuevo equipo donde seguro me lo ponen bastante fácil".

López destaca el potencial del Grupo IV y confía en sumar desde el primer minuto a su nuevo club. El '9' ya sabe lo que es jugar en el Nuevo Mirador después de un movido play-off donde sucumbió con el Real Jaén. "Fue una eliminatoria bonita porque vivir un play-off es ilusionante y a nosotros se nos quedó ese sabor agridulce por no poder ascender", expresó antes de referirse a su sonado incidente con un escupitajo a Berlanga tras la derrota en el Estadio de La Victoria.

Cuestionado por cómo puede responder la afición del Algeciras a este gesto, Antonio López entiende que "desde que pasó enseguida me puse en contacto con Berlanga y Fajardo para pedirles disculpas personalmente, luego públicamente pero si tengo que hacerlo de nuevo no me importaría porque fue un error y la competitividad que siempre me gusta tener", cerró quitando hierro al asunto.