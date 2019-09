Ya lo dijo Alperi: si Alicante estaba sucia -cuando él gobernaba-, era por las fuertes rachas de viento.

Me sirve la reflexión para decirles dos cosas: que el problema de la limpieza no es nuevo. Tampoco es una serpiente de verano. Y por cierto, ya que apelamos a la meteorología, menos mal que en agosto ha llovido de forma contundente y se ha limpiado la ciudad. Y por otra parte, para contarles cómo nuestros munícipes, cuando gobiernan, siempre han encontrado una excusa para justificar o relativizar la suciedad reinante. En la oposición, las cosas cambian.

Lo peor y en lo que todos coincidimos es que la ciudad estará sucia o no suficientemente limpia -permítanme el eufemismo, si quieren- hasta que haya una nueva contrata, para lo que habrá que esperar hasta finales del actual mandato municipal.

Y que la solución pasa -como nos contaba ayer el concejal Villar- por pagar más. Sí, pero también por elaborar un pliego adecuado que no ate las manos al consistorio frente a la adjudicataria. Algo que no se hizo cuando se adjudicó el actual servicio. Un concurso -por cierto- al que solo se presentó -sospechosamente o no- una sola oferta. Y ya saben de quién.