El Depor rescinde a Caballo

Diego Caballo ha dejado de pertenecer, sobre la bocina, al Deportivo. El club coruñés y Caballo han puesto al filo de la medianoche punto y final a la aventura del defensa en Riazor. Caballo, que fue titular en dos de los tres partidos de esta Liga, deja el club coruñés de forma definitiva. El comunicado del adiós de Caballo llegó en el día en el que el propio Depor anunció la llegada de otro lateral izquierdo, Salva Ruiz.

Ahora, Diego Caballo se vestirá de corto con el Extremadura, donde será dirigido por el coruñés Manu Mosquera. El jugador estuvo una temporada en el primer equipo del Depor tras su exitoso paso por el Fabril, con el que rozó el ascenso a Segunda.

Los motivos

Carmelo del Pozo aclaró en varias ocasiones que el Dépor no tendría tres laterales zurdos en ningún caso. La llegada de Salva Ruiz y el recién fichaje de Luis Ruiz ponían en un aprieto a Caballo. El ex del Lugo llegaba con un papel claro de teórico suplente. No así Caballo, que tras descartarse que pudiese jugar como interior, solo tenía la vía de salir del club o quedarse sin minutos. Esto podría haber supuesto un problema para la salud del vestuario y su rescisión fue la solución acordada.

Un mercado agitado

Con la salida de Caballo, Carmelo del Pozo dirigió una frenética época de mercado veraniego. Fueron hasta 36 las operaciones que dirigió entre fichajes y llegadas. El día más intenso fue el último, donde se anunciaron hasta cinco fichajes y se sumó el despido de Diego Caballo.