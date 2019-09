Cómo ser feliz en cuatro sencillos pasos

Buenas tardes, queridos oyentes. Llega septiembre y con él una nueva temporada de radio. Arranquemos de cuajo el esparadrapo que cubre la venda que cubre la herida postvacacional y vayamos al grano.

¿Quieren ustedes ser más felices? Pues escuchen atentamente porque un estudio científico ha juntado a 14 expertos en felicidad a nivel mundial y estos han determinado que para ser más felices debemos enfocar nuestros esfuerzos en lo siguiente:

Primer paso: conectar con la gente. Apuntarse a asociaciones, clubs o peñas, pasar tiempo con los amigos. Hasta aquí todo bien.

Segundo paso: Elaborar una declaración de misión personal. O sea, pensar en un propósito vital. ¿Qué es lo que han venido a hacer a este mundo? Batman y Superman lo tienen claro, están aquí para patear culos. ¿Y ustedes, cual es su misión vital? Piensenla, ejecútenla y serán más felices.

Tercer paso: Mantenerse activo. Hacer ejercicio, seguir aprendiendo toda la vida y buscar desafíos nuevos. Exactamente lo contrario a lo que hacen los concursantes de Gran Hermano Vip.

Cuarto paso: Cuidar la salud y dormir. Vale, este paso lo tengo yo muy claro. Dormir da la felicidad, lo malo es que mientras duermes no te das cuenta de lo feliz que eres.

Lo más gracioso del estudio, y con esto concluyo, es que hay determinadas cosas que creemos que dan la felicidad pero que no la dan. Se las digo rápidamente: hacerse rico no da la felicidad (sobre todo porque no es algo fácil de conseguir y eso frustra), tener hijos no da la felicidad (porque quita sueño y recordemos que dormir da felicidad) y por último, reducir la carga de trabajo no da felicidad.

Estoy de acuerdo, si me quitasen esta sección sería un poquito más infeliz. Qué bueno estar de vuelta. Qué bueno que estén al otro lado. Qué duda cabe.