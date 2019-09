Santi Rico: "Tenemos que ser prudentes y seguir trabajando"

El C. D. Eldense ha arrancado de manera impecable, la competición liguera en el Grupo 6 de la Tercera División de fútbol. El equipo dirigido por Santi Rico ha sumado los seis puntos que se han puesto en juego ofreciendo una imagen que invita al optimismo a la parroquia azulgrana.

Después de haber vencido al Paterna en la jornada inaugural (2-1) en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” y de haber logrado el triunfo de manera solvente (0-3) en “La Magdalena” de Novelda, el Deportivo vuelve a ser protagonista en los corrillos futbolísticos de la ciudad lo que hace suponer que el próximo sábado, cuando reciba al C. D. Acero de Sagunto a partir de las 19:00 h en el recinto de la calle Heidelberg, se superará con creces los 600 espectadores del partido inaugural y que por ende, se reactivará la venta de abonos que, previsiblemente, se cerrará coincidiendo con esa tercera jornada de liga.

A pesar de todo eso, Santi Rico sigue teniendo los pies en el suelo e intenta aislar al vestuario de esa tempranera euforia que parece haberse instalado en el entorno. El entrenador de Elda avisa de que “esto no ha hecho nada más que empezar y queda mucha liga” e insiste en que “debemos ser prudentes y seguir trabajando pensando en el próximo entrenamiento y después, en el siguiente partido” aunque no oculta su satisfacción por el trabajo que está realizando el equipo que, dicho sea de paso, es nuevo en su casi totalidad excepto tres futbolistas que renovaron al finalizar la pasada temporada: Jesús Sánchez, Mati No Garbarino y Mario Uclés.