Sebastián Pérez, reforzado tras la sentencia que confirma el congreso del PP de Granada

Sebatián Pérez es perro viejo en política y siempre que su partido sufre un revés, o incluso él mismo, pide tranquilidad y asegura que 'las cosas siempre cambian y lo que hoy es a, mañana es b'. Esa tranquilidad parece haberla aplicado a su situación al frente del PP de Granada tras el último congreso provincial que lo eligió presidente y que fue tumbado en los tribunales por supuestas irregularidades que ahora quedan en nada. La Audiencia Provincial ha dejado sin efecto la sentencia que invalidó el congreso, tras la denuncia del entonces militantes y oponente de Pérez, Juan García Montero.

La sentencia, conocida este martes, no entra en el fondo del asunto y asegura que como el denunciante ya no es mililtante del PP (pidió la baja para presentarse como candidato a la alcaldía de Granada sin ser elegido) la demanda decae. Se genera una falta de interés en la reclamación puesto que García Montero denunció por considerarse perjudicado al no contar, supuestamente, con las mismas armas para acceder a la presidencia provincial.

Aunque la sentencia admite recurso, Sebastián Pérez es desde este martes presidente provincial del PP de Granada con todas las de la ley. La resolución llega en un momento de especial importancia, toda vez que el veterano politico popular ha comenzado el curso político reivindicándose como alcalde de Granada en mayo de 2021.

Tras las elecciones municipales pasadas, PP y Ciudadanos llegaron (dicen los populares) a un acuerdo para turnarse en la alcaldía de Granada dos años. Pero una vez en el poder, Ciudadanos niega la mayor.

Sebastián Pérez, que no las tenía todas consigo incluso en su mismo partido para dar la batalla, sale del proceso investido de toda la autoridad para pisar fuerte en su partido y en el Ayuntamiento de Granada. Él quiere ser alcalde de Granada y todo indica que dará la batalla. Ahora se siente con fuerza, dentro y fuera del PP, para hacerlo.

Por lo pronto ha anunciado una rueda de prensa para este miércoles en la sede provincial del PP. A través de las redes sociales ha señalado tras conocer la sentencia: 'Gracias a mis bases, a mi familia, y a todos los que confiaron en nuestra honestidad y honradez'. Y añade: 'Ahora salimos a hacer a Pablo Casado, presidente de España'.

Ciudadanos respira. La sentencia no le complica la legitimidad del pacto de gobierno con el PP en la ciudad. Pero por otro lado, las palabras de Sebastián Pérez en Órgiva a finales de agosto (pidieno al alcalde Luis Salvador que ratificase en público en pacto del 2+2) se hacen desde ahora más consistentes.

Tras estar casi ausente desde la toma de posición de Luis Salvador como alcalde, Sebastián vuelve.