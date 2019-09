Curso escolar con más profesores, según el Govern

Cuenta atrás para el inicio del curso escolar que comienza el próximo día once. Lo hará en las Pitiusas sin nuevas infraestructuras, aunque eso sí con obras en marcha y con otros proyectos a punto de iniciarse. La delegada territorial de Educación, Margalida Ferrer, dice que estos días están tramitando las matriculaciones extraordinarias que siempre se producen en este periodo. Afirma que habrá "más profesores" en las aulas, aunque evita hablar de porcentajes y destaca la gran mayoría de docentes ya se ha incorporado a los claustros, "aunque quedan por cubrir algunas vacantes".

Ferrer destaca que ya se están construyendo las nuevas escuelas de Cala de Bou y de Sant Ferran que acogerán alumnos en el curso 2020-2021. Se está pendiente de la licencia de obras para comenzar la ampliación del colegio de Sant Carles y se quiere licitar a final de año la reforma del Instituto Isidor Macabich. La delegada territorial asume hay dos necesidades básicas: otro centro de infantil en Santa Eulària y un instituto en Vila. Recalca que en este municipio "harán falta también más ampliaciones en infantil y primaria o construir otra escuela".

Pero esto no marcha a los ritmos previstos por el problema de siempre, la falta de solares que deben ceder los Ayuntamientos y "que se viene arrastrando desde hace más tiempo en la Villa del Rio", señala la delegada territorial

No habrá nuevos centros, pero si una novedad, dice Ferrer, la apertura de la escoleta de Can Nebot, diez años después de la finalización de las obras. Recordemos que este centro de cero a tres años cuenta con 55 plazas y será gestionado por el Govern. Ya se ha incorporado el personal necesario "para que las clases puedan comenzar el próximo día".

Descontento en la comunidad educativa

Y la comunidad educativa sigue con la mosca detrás de la oreja por la falta de nuevos colegios e institutos. Sindicatos y padres de alumnos coinciden en señalar que es difícil de explicar que en los últimos 4 años no haya dejado de crecer el número de alumnos matriculados y en cambio las plazas ofertadas sean las mismas.

Pere Lomas portavoz del STEI afirma que no sirve de mucho que haya más docentes en los centros en el curso que se avecina porque esto no servirá para el objetivo prioritario "que no es otro que una reducción de las ratios en las aulas y está por ver que esto se pueda conseguir". Advierte de que "estamos en una situación hiperbólica de crecimiento de alumnos".

La presidenta de la FAPA, Pepita Costa dice que "lo más lamentable es la falta de coordinación entre el Govern y los Ayuntamientos" que retrasa la construcción de nuevas infraestructuras. Entre las prioridades para el próximo curso cita "la equiparación de servicios de niños con necesidades especiales para acabar con la discriminación que sufren las familias pitiusas en comparación con Mallorca". También la escolarización de cero a tres años, que debe ponerse en marcha y que implica a los Ayuntamientos, el Govern y los consells. De hecho, este martes se reúnen con el gobierno insular para abordar este tema. Costa dice que el Consell "tiene que ponerse manos a la obra para cumplir con el acuerdo político".