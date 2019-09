La Junta aprueba desarrollar con carácter "urgente" la ITI para Jaén

La Junta de Andalucía ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este martes instar a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior a impulsar con carácter urgente las actuaciones necesarias para implementar la Inversión Territorial Integrada en la provincia de Jaén, la popular ITI. "Lo haremos sin más tiempo que perder", ha dicho el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en la posterior rueda de prensa a esta cita, aunque no se han ofrecido datos más concretos sobre plazos o cantidades.

"Lo que hoy impulsamos supone un acuerdo con el Gobierno que puede llegar incluso a ser por encima de los 400 millones de euros y que Jaén no puede desaprovechar", ha dicho Bendodo, que a su vez ha criticado al Gobierno anterior socialista de perder mucho tiempo: "Este plan no es nuevo, el Gobierno anterior lo anunció y no se invirtió ni un céntimo, todo lo contrario a lo que vamos a hacer desde este gobierno".

El consejero de Presidencia ha añadido en la comparecencia que Jaén es la provincia con más paro de Andalucía y por eso este plan "es justo", haciendo coincidir la aprobación de este carácter urgente con la publicación de los datos del paro del mes de agosto y que no dejan a la provincia en muy buen lugar.