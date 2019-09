Frente común para mejorar la carretera de Sotogordo

Se han convertido en "los cinco kilómetros de la discordia", así los ha bautizado Raúl González, vecino de Sotogordo y uno de los portavoces de una plataforma ciudadana que los vecinos de esta pedanía de Mancha Real han creado para exigir la inmediata reparación de la JF-3021, una vía que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que se encuentra en un estado que pone en peligro la seguridad de los conductores tal y como ha denunciado González.

Este vecino ha denunciado que "en los últimos cuatro años no se han hecho arreglos, ni se parchea, ni se limpian las cunetas y los árboles nos invaden". Además de los problemas de seguridad ya que no se podan los árboles que hay a ambos lados, también se generan desperfectos en los vehículos.

González ha criticado duramente la postura de la alcaldesa de Mancha Real, María del Mar Dávila, al asegurar que llegó a decir que "está harta de la carretera ya que solo le da problemas". El portavoz cree que ni la CHG ni la Diputación quieren arreglar esta vía y opina que es el Ayuntamiento manchego el que debería intervenir de urgencia a pesar de que "nos trata como a ciudadanos de segunda".

Los miembros de esta plataforma quieren unir fuerzas con otros colectivos y esta tarde se han reunido con representantes de Ciudadanos y con vecinos de Vados de Torralba y Campillo del Río (pedanías por las que cruza también esta carretera y donde la administración que preside Francisco Reyes construyó un puente para terminar con los problemas que sufrían. De este encuentro quieren aprender diferentes acciones para llevar a cabo en las próximas semanas.

No cree al PP

Raúl González no confía en la acción que ha anunciado el Partido Popular de Mancha Real y que consiste en una moción que llevará el próximo 1 de octubre al pleno de la Diputación de Jaén en la que se exige una intervención en la carretera. Dice que "personalmente no me lo creo" asegurando que en los últimos cuatro años y en este nuevo mandato municipal, ha ido rebajando sus promesas sobre esta vía.