Profundo malestar en el Gobierno de Ayuso con Cs por apoyar la Comisión de Avalmadrid

Ciudadanos apoyará la Comisión de Investigación sobre las irregularidades de Avalmadrid “le pese a quien le pese y caiga quien caiga”. Esas es la expresión que ha utilizado el vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio Aguado, socio de gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Según las fuentes consultadas en Presidencia, en el Gobierno de Ayuso están muy molestos por el tono de Cs, no solo fuera de lugar, sino impropio de un socio de Gobierno. Las expresiones que ha utilizado este martes por parte de Cs para justificar su apoyo a esa Comisió duelen en la Puerta del Sol, más aún porque no han pasado ni dos semanas desde que este gobierno bicolor ha echado a andar.

Las fuentes populares consultadas aseguran a la SER que Isabel Díaz Ayuso no esperaba que Ciudadanos se aliase con la izquierda para activar esa Comisión de Investigación. Una comisión de la que previsiblemente no se salvará Isabel Díaz Ayuso porque incluso Cs no descarta apoyar la comparecencia de la Presidenta madrileña “no nos temblará la mano”, según el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra. Ese es el tipo de deslealtad que en la Puerta del Sol no esperaban de quien debería ser su aliado y su compañero de viaje durante los próximos 4 años.

La tensión incontrolada entre PP y Ciudadanos ha salto por los aires cuando el ex jefe de campaña de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez ha acusado en Twitter al padre de Aguado de llevarse "por la cara" un contrato de la Comunidad en 2011. Y ha exigido que el socio del PP, dé también explicaciones por ese caso.

Al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000€ por la cara en la Asamblea de Madrid. Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿no? — MÁR (@marodriguezb) September 3, 2019