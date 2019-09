Ports inicia el proceso de extinción de las concesiones administrativas de Fornells

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha anunciado este martes el inicio del expediente de extinción de las concesiones administrativas de nueve edificios y viviendas ubicados en los puertos de Portocolom y Fornells.



Pons ha recordado, tras la primera reunión del Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears (Ports IB) de la legislatura, que la Ley de Costas de 1988 prevé que todas las concesiones administrativas anteriores a su aprobación tendrían un plazo de vigencia máximo de treinta años, por lo que finalizaron en 2018.



Basándose en esa ley, la entidad balear ha intentado recuperar las cuatro viviendas que están situadas en el puerto de Fornells, en Menorca, y las siete de Portocolom que están repartidas entre el Pla de Sa Sínia (6) y Camp Roig (1).



Según ha detallado el conseller, a partir del año pasado las concesiones debían finalizar, "ya que por ley no está permitido el uso de viviendas dentro de los espacios portuarios" y por este motivo, Ports IB "tiene la obligación" de recuperar estas construcciones para destinarlas a usos diferentes del residencial.



A raíz de que el 1 de abril el Govern iniciara la reversión de la concesión de estas viviendas, dos de los titulares de Portocolom aceptaron por escrito la extinción de la concesión y el 18 de septiembre harán entrega de las viviendas.



Una de estas viviendas, la de Camp Roig, tiene 290 metros cuadrados y la familia De la Rosa tenía la concesión. La otra se encuentra en el Pla de sa Sínia.



Los otros nueve concesionarios han interpuesto recurso contencioso-administrativo y no han aceptado la reversión de la concesión por la vía voluntaria.



La familia del empresario Félix Millet (condenado a 9 años y 8 meses de prisión por el caso Palau), que tiene dos concesiones en el puerto de Fornells, es una de las que ha decidido optar por la vía judicial.



"Como Administración Pública tenemos que defender el interés general, tenemos la obligación de hacer cumplir la normativa", ha remarcado Pons. "Por eso iniciamos un expediente", ha defendido.



El conseller ha incidido en que este proceso "acabará con la recuperación por parte de Ports IB" de las construcciones y en que puede haber desahucios, aunque ha afirmado que si se diese el caso de que se tratase de una familia con vivienda única en la que no hubiera ninguna alternativa de mejorar su situación, el proceso "se paralizaría inmediatamente".



No obstante, ha recalcado que "nadie está en esta situación". "Hablamos de segundas residencias de verano, construcciones de primerísima línea muy singulares", ha insitido..



También ha indicado que las concesiones de Portocolom se iniciaron en 1948 y las de Fornells alrededor de los años 50 y ha declarado que en algunas ocasiones este tipo de concesiones de los años 40 eran de por vida, por lo que "en el 88 se establece que este tipo de privilegios se tienen que acotar en el tiempo".



Sin embargo, ha señalado que los nueve concesionarios que no han aceptado devolver las viviendas "hacen una interpretación diferente de la normativa, creen que todavía tienen derecho a seguir disfrutando de estas concesiones", por lo que ha añadido que seguramente este proceso de reversión "se podría alargar mucho en el tiempo".



El director general de Transporte Marítimo y Aéreo, Xavier Ramis, ha explicado que algunas de estos concesionarios solamente pagan 54 euros al año por el disfrute de estas viviendas.



Según ha indicado Pons, Ports IB está pensando en nuevos usos para estas construcciones y ha adelantado que el Consell de Mallorca está interesado en darle un uso cultural a Camp Roig.



También ha recordado que en la legislatura pasada el Govern abordó las concesiones portuarias, en un proceso que finalizó "con la garantía de ingresos de 12 millones de euros a Ports de les Illes Balears" y ha destacado que esto "hace que sea una empresa absolutamente viable".



Finalmente, ha anunciado que en esta legislatura "habrá inversiones muy importantes en todos los puertos del archipiélago que no dependerán de los presupuestos de la comunidad autónoma", sino de los ingresos de Ports IB.

