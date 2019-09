Las conducciones de Rules, al Congreso

El diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas, ha presentado una Proposición no de Ley de Apoyo a las Conducciones de la presa de Rules para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Según ha explicado Rojas, la construcción de esta infraestructura es una auténtica necesidad para la generación de empleo -se estima que favorecerá la creación de más de 8.000 puestos de trabajo en la provincia- así como para favorecer el ahorro energético de los agricultores que, recientemente, protagonizaron una acampada-protesta para exigir el inicio de las obras.

Sin embargo, según ha indicado Rojas, la provincia de Granada sigue condenada a la parálisis más absoluta como consecuencia del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que mantiene en 'stand by' tanto este como el resto de los proyectos diseñados para hacer a la provincia más competitiva, generando riqueza y empleo.

Según detalla Rojas y recoge el texto de la PNL, en la actualidad el proyecto básico de la obra (redactado y tramitado por el Partido Popular) de las conducciones está finalizado y, ahora, están en marcha los trámites de información pública y tramitación ambiental. Sin embargo, el diputado popular ha lamentado que "aún no se ha iniciado la redacción de ninguno de los proyectos de ejecución" que, según lo previsto, se van a fraccionar en once que se corresponden con once fases. A juicio de Rojas, "esto demuestra que Pedro Sánchez no se está preocupando por los proyectos ni los problemas de Granada ni por la creación de empleo" ha manifestado Rojas que ha lamentado que estos proyectos de ejecución "están parados porque hay un Gobierno preocupado exclusivamente de las elecciones, de su juego de tronos, de sus partidismos pero que no mira a la provincia de Granada".

La PNL presentada por Carlos Rojas realiza un recorrido histórico por los principales hitos. La presa es uno de los enclaves más significativos de la provincia situado en la bajada hacia la Costa Tropical granadina donde emerge una potente agricultura que representa un "auténtico motor de empleo con muchas perspectivas de crecimiento".

Su construcción necesitó una gran inversión pública, incluido un modificado de obra, que elevó su presupuesto inicial. Se finalizó en 2003 pero, desde entonces, no ha tenido prácticamente utilidad al no contar con conducciones convirtiéndose en "la mayor piscina de Europa" lo que constituye un "gran fracaso de la Administración Pública" por lo que "se hace urgente dotar a esta infraestructura de dichas canalizaciones y corregir esta trayectoria". Solo así, "se revertirá el gasto público que se ha realizado años atrás mediante la creación de empleo y la generación de riqueza para la zona y para miles de familias".