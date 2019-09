"Hay que buscar un sitio mejor para disparar los fuegos en Palencia", según el responsable de Pirofiesta

"Hay que buscar un sitio mejor para disparar los fuegos en Palencia". Así de categórico se muestra Miguel Ángel Martino, de la empresa Pirofiesta. Todo un veterano del gremio que en la noche del día grande de las fiestas de la capital ha disparado 152 kilos de masa explosiva. El próximo 6 de septiembre, en el penúltimo día de las fiestas, disparará otros 49 kilos. Martino lleva tiempo abogando por otra ubicación para lanzar los fuegos".

En la nueva ubicación, como es obvio, debe garantizarse la seguridad con medidas como que no haya cerca edificios. En la actualidad, según el responsable de Pirofiesta, "el problema está en que los árboles del río restan visibilidad a los fuegos que se lanzan y la gente no los ve al completo". En definitiva, lo que pasa es que el público no ve todo lo que se tira, desde el punto de salida de los fuegos. Es decir, "sólo se ve lo que pasa desde 15 y 18 metros hacia arriba, perdiéndose una parte del espectáculo pirotécnico".