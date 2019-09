El Ayuntamiento aprueba las nuevas retribuciones municipales

El Pleno del Consistorio dio el visto bueno a las modificaciones en los salarios de los munícipes con el apoyo de la coalición que conforma el equipo de gobierno y la única oposición del PP. El pleno acuerda también la presencia de cuatro puestos de dedicación parcial.

Decisiones que se tomaron un pleno que debería haberse celebrado el pasado mes de junio y que ahora tras la aprobación del puesto de secretario pudo llevarse a cabo.

Tras la reunión municipal el alcalde, Elías Arranz, mostraba su opinión a la Cadena SER sobre uno de los aspectos más importantes del Pleno, la retribución de los puestos de los munícipes peñafielenses. "Están aprobadas y lo que tanga que salir, saldrá en el Boletín Oficial", sentenciaba.

Al mismo tiempo, el primer edil quiso explicar el cambio y las modificaciones en los salarios políticos. "Se han cambiado las remuneraciones porque como se venían haciendo no es lo que dice la ley. La ley dice que se tiene que cobrar salario, con seguridad social, o sino por asistencias. Lo hemos modificado para cobrar algo menos de lo que se cobraba antes, aunque algunos cobrarán más por dedicaciones, pero en global nos vamos a gastar menos que antes. Hay remuneración fija y por asistencia. El que vaya cobra, el que no, no. La ley dice que o cobras por asistir o cobrar por salario", manifestaba a Radio Peñafiel.

Sobre este asunto esta redacción no ha podido contar aún con la opinión del Partido Popular, como única formación en contra de esta propuesta en la votación del pleno. Una opinión que recabaremos en las próximas horas.