Zaldua: "No es momento de preocuparse"

Joseba Zaldua habla claro y con seguridad. Medita cada respuesta y no se esconde ni en los temas más espinosos de la actualidad de la Real. El donostiarra ha ganado peso en el vestuario txuri-urdin y se nota en cada respuesta.

-¿Ya se han levantado del golpe sufrido en San Mamés?

Bien, ya vamos pasando el partido cabreo del viernes, intentando olvidarnos y trabajando duro.

-¿Dolió más la derrota en sí o que llegar dando una imagen tan pobre?

Un poco en general todo. Nos fuimos fastidiados porque habíamos planteado una idea de partido y no nos salió nada. Y encima fue en un derbi, con lo que ello supone para la afición. Fue un día para olvidar, pero debe servir para aprender.

-Decía Imanol tras el partido que esa derrota en el derbi les va a ayudar, ¿piensa igual?

Claro, es que de todo se puede sacar un lado positivo. Tenemos que ver en qué fallamops y trabajarlo duro. Porque no siempre las cosas salen como uno quiere.

-Una curiosidad, ¿por qué se resbalaron tanto en San Mamés? ¿Tuvo esa sensación?

Puede ser. Los defensas solemos jugar con botas mixtas,y creo que era más del terreno de juego, que había trozos que estaban blandos y cuando cambiabas de dirección, no agarraba bien y te resbalabas. Pero no hay excusas, es otro factor a tener en cuenta. Fue una anécdtoa, nada más.

-¿Le costó entrar en el partido? Porque en los primeros minutos pensé que le expulsaban...

Es que en la primera jugada hago un recorte y me resbalo, y es verdad que luego le doy a Córdoba. Luego tengo otra parecida con Raúl García. Son acciones que pasan y que hay que convivir con ellas.

-Pero luego se rehizo con la primera jugada polémica. Le derribaron, pitaron penalti, pero el VAR dijo que era fuera, ¿cómo lo vio?

En directo pensaba que era penalti, porque creo que caigo muy dentro del área. Y no tenía dudas. Pero el VAR dijo que no, hay que respetarlo y ya está.

-¿Y no le parece que a pesar de no jugar bien tampoco tuvieron suerte con los detalles? EL VAR, la lesión de Illarra...

Es que no fue nuestro mejor día y ya no piensas en eso. Pero los partidos se componen de detalles y esos no estuvieron tampoco de nuestro lado. Nos salió todo en contra, y cuando salen días así, también hay que jugar y aprender.

-¿No tiene la sensación de que el VAR tardó demasiado en decidir las jugadas claves?

Yo creo que el VAR en general es bueno, pero lo cierto es que en varias ocasiones estuvimos parados más de cincoc minutos y eso no viene bien a nadie. Porque se para el partido, te enfrías y te despistas. Y en la primera parte nos fuímos al descanso como si no hubiera pasado nada y como si no hubiera dado tiempo para nada. Pero nosotrosa lo que tenemos que hacer es adaptarnos a todo lo que venga.

-De ese derbi queda la lesión de Illarramendi, que deberá estar más de dos meses de baja...

Nos fastidia mucho. No es agradable que se lesione ningún jugador, y menos cuando son lesiones que te van a tener tiempo fuera. Tristes por Illarra porque el año pasado no tuvo suerte y cuando parecía que le daba la vuelta, le pasa esto. Le ayudaremos en lo que podamos y estamos seguros que con lo cabezón que es, volverá antes y más fuerte.

-¿Ha habido charla de cabreo de Imanol tras el derbi?

No. No era necesario, el mister ya sabe lo que supone perder un derbi y estábamos todos muy tristes. En el vestuario no era momento de hablar. Luego ya se ha hablado.

-¿Qué le parece la llegada de Monreal?

Bien, es un jugador contrstado y que nos puede aportar mucha experiencia al haber estado tantos años en un equipo en el Arsenal. Nos va a venir muy bien. Lo poco que hemos estado con él, se nota que sabe bien de qué va esto.

-Su llegada provoca la salida de Kevin al Leganés, ¿le suena?

(Sonríe) Sí, la verdad es que ya hablé con él, me pidió algún consejo y le dije lo que pensaba. Esperemos que le venga muy bien la cesión, puedar tener más minutos y si tiene la oprotunidad, lo hará muy bien y volverá siendo mejor jugador. A mí jugar en el Leganés me sirvió e mucho y ojalá a él le pase lo mismo.

-¿Ha visto la imagen del cambio de Willian José en San Mamés, haciendo gestos de enfado y no mostrando su mejor actitud?

La verdad es que no me fijé en el campo, pero creo que son situaciones que pasan cuando te pilla en un momento malo, y al final todos somos personas y nos podemops equivocar. Pero no hay que darle más vueltas, y si alguien se ha sentido ofendido, pedir disculpas, y nada más. 'Willi' tiene gran compromiso, está muy centrado aquí, que nadie lo dude.

-¿Llegan al parón con las dudas del derbi o con la confianza de las primeras jornadas?

No es fácil empezar la liga jugando tres partidos fuera de casa. Logramos puntos en dos primeras salidas difíciles, y es verdad que nos deja malas sensaciones el derbi porque no dimos la mejor versión. Pero no es momento de preocuparse, no hay motivos a estas alturas. Hay que tener ilusión porque se está trabajando muy bien.