Se busca lateral

Ni Aitor Buñuel ni David Carmona, los dos laterales derechos de la primera plantilla racinguista, podrán jugar contra el Cádiz el viernes. El navarro está concentrado con la selección española Sub-21 y el andaluz quedará fuera ya que en su cesión del Cádiz al Racing hay una cláusula del miedo, miles y miles de euros (nadie quiere aclarar cuanto) en caso de jugar este partido, El Racing ni se lo plantea. Y si no son ellos, ¿quién?

El ampuerense Íñigo Sainz-Maza, lateral derecho del Rayo Cantabria y que ha hecho toda la pretemporada a las órdenes de Iván Ania, sería la opción más natural para suplir a Buñuel..., si no fuera porque la semana pasada estuvo con problemas musculares y no fue convocado siquiera con el filial. No está descartado, pero no es seguro. Sergio Ruiz, que jugó ahí con Viadero (con decreciente éxito) se llevó un fuerte golpe en la rodilla en Las Palmas y podría incluso ser baja, algo que está asegurado en otro con cierta experiencia en el puesto, Kitoko, que no llegará a tiempo a este partido.

De los que parecen aptos físicamente y han jugado de lateral derecho, Alexis hace muchos años que juega de central y Olaortua, que ocasionalmente lo hizo en el Portugalete y en el Amorebieta, es ahora mismo el central más en forma y no parece previsible que le cambien de posición. Queda la opción de Nico Hidalgo, pero la última experiencia, en Langreo, no dejó demasiado buen recuerdo.