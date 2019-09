Desaparece una mujer de 71 años en la aldea de Cortijuelo (Quesada)

Sobre las seis y media de la mañana saltaba la alarma en el hogar familiar de María Josefa Padilla Padilla. La familia se percataba de que la mujer de 71 años había salido de casa, vestida con la ropa de cama, y comenzaban a buscarla. Tras los primeros intentos de dar con ella y puesto que padece Alzheimer, sus familiares lo ponían en conocimiento de las autoridades.

Rápidamente se ha organizado amplio dispositivo de búsqueda ha estado rastreando la zona. A medida que pasaban las horas este el grupo de búsqueda iba en aumento, con unos 24 Guardias Civiles y SEPRONA, a los que se ha sumado un reten del INFOCA, Policía Local de Quesada y más de dos centenares de voluntarios llegados de varios puntos de la comarca. “Todo el pueblo se está volcando en la búsqueda de María Josefa sin escatimar recursos ”, ha manifestado el alcalde en funciones, José Luis Vilches.

De hecho, se ha realizado un rastreo aéreo de la zona, con un helicóptero, en el que ha participado el hijo de la desaparecida sin tampoco obtener indicio alguno de su paradero. Aunque es una opción que volverá a repetirse mañana miércoles.

También se incorporaran a la búsqueda una unidad canina y el equipo de buzos de la Guardia Civil para rastrear también el río Guadiana Menor. Para facilitar la labor de los especialistas se ha solicitado a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que evacue parte del caudal.

Las labores de búsqueda se reanudarán sobre las siete de la mañana. “No perdemos la esperanza de hallar a nuestra vecina sana y salva y desde primera hora continuaremos la búsqueda” afirma José Luis Vilches.

No se descarta ninguna posibilidad, aunque tras el estudio de las imágenes de una cámara de seguridad se ha podido constatar que la mujer no fue en dirección a Collejares y que en todo caso pudo tomar el camino hacia Larva. Aunque no deja de ser una conjetura más.