Lalo Arantegui: "La plantilla es competitiva y está preparada para todo"

Después de un cierre de mercado tranquilo para el Real Zaragoza, donde no realizó ningún movimiento ni de entradas ni de salidas, el director deportivo, Lalo Arantegui hizo balance de la plantilla que se ha confeccionado para la temporada 2019/2020: "No tengo ninguna duda de que la plantilla es muy competitiva, es muy compensada, está preparada para todo". Añadiendo, a cotinuación, que "la plantilla no está totalmente cerrada".

La puerta se mantiene abierta para la llegada del delantero Sergio García deseado tanto por el entrenador como por la dirección deportiva. "El club está negociando con un jugador que es libre, somos optimistas en conseguir en esa contratación". Para esa incorporación, el plazo marcado es máximo de dos semanas.

Después de realizar el balance pertinente y confirmar que se trabaja en una llegada más, Lalo Arantegui analizó varios temas de nombres propios.

Jorge Pombo: "La situación ha sido especial desde noviembre, diciembre del año anterior. A final de temporada, decidimos que la mejor opción era probar a ponerlo en el mercado, ha habido una oferta de un club de Primera de la mano de la agencia de representación y el Real Zaragoza no puede aceptar una oferta de 100.000 euros un 10% en una futura venta. El club le mantiene la oferta de renovación hasta el viernes, si la respuesta es negativa será dificil que pueda jugar con nosotros".

James Igbekeme: "El Consejo de Administración ha mostrado ambición en rechazar ofertas por encima de los 4 millones. James ha sido un futbolista con varias ofertas oficiales, el futbolista ha visto pasar por su cabeza el tren de la Primera División, ahora está en Zaragoza está comprometido y es un jugador importante para nosotros. Le quedan tres años de contrato y el club hará un esfuerzo voluntario para mejorarlo y adaptarlo a su valor de mercado. La predisposición, en un principio, es buena".

Raúl Guti: "Quiero anunciar su renovación por cuatro temporadas adicionales, además de esta, y quiero hacer un inciso en el compromiso de este jugador desde que está en el club y en la primera plantilla. Es un ejemplo para los demás canteranos".

Íñigo Eguaras: "Termina contrato en junio de 2020, de la misma manera que Grippo y Ros, está haciendo su tercera temporada, vamos a ver como transcurre la temporada, siempre ha sido un chico muy identificado con el club y muy comprometido. Vamos a ver el rendimiento de Íñigo para valorar esa renovación".

Julián Delmás: "La renovación más cercana será la de Delmás que hay un prinicipio de acuerdo que espero que podamos anunciar en este mes".

El director deportivo quiso también quitarle presión a la plantilla por acabar la temporada en ascenso directo o no, y Lalo explicó que "sería una locura, se le exige que compita y mantenga el mismo nivel todos los partidos, que no pierda la cara. La exigencia es pelear y que el equipo sea un ejemplo para su afición".

Por último, Lalo Arantegui habló sobre el inicio de temporada del equipo con los siete puntos conseguidos sobre nueve posibles: "Lo he visto muy difícil porque son siete puntos pero podía haber pasado cualquier cosa, nos costó muchísimo empatar en Ponferrada. En cualquier campo te puedes dejar los tres puntos y hasta el último mes no se puede valorar el objetivo por el que vas a pelear".