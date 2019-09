Ante Coric: "Ojalá suba con el Almería a Primera División"

Un futbolista con un talento enorme, con un futuro muy grande en el mundo del fútbol. Mohamed El Assy, director general del Almería, presentó en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos a un jugador que dará mucho que hablar esta temporada en la categoría de plata del fútbol nacional. Coric llega cedido, pero con opción de compra por parte del proyecto de Turki Al-Sheikh. “Estaba esperando una oportunidad como esta para poder mostrar mis cualidades”, fue el primer titular que dejó el gran futbolista del Almería de Pedro Emanuel.

Rendimiento

“Puedo jugar en todas las posiciones que desee el entrenador, pero me siento cómodo en la posición del 10”, añadió el croata del equipo rojiblanco en la sala de conferencia del Estadio de los Juegos Mediterráneos en el día de su presentación como nuevo futbolista del proyecto rojiblanco de Turki Al-Sheikh. “Me sentí muy bien en el campo, el ambiente generado por la afición fue increíble y conseguimos la victoria”, señaló también un jugador que espera ir teniendo cada vez más minutos en el conjunto almeriense.

¿El nuevo Modric? “Que me comparen con uno de los mejores del mundo, como Modric, es increíble pero prefiero hablar en el campo”, afirmó el mediapunta Ante Coric después de segundo entrenamiento de la semana. Llega de la Roma, una gran ciudad, pero se ha enamorado de Almería: “Me gusta mucho Almería, me siento más cómodo en ciudades pequeñas”, comentó el magnífico futbolista de un Almería aspira al ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional en este curso 2019-2020.

Ante Coric está deseando tener más protagonismo en el Almería: “Me muero de ganas por jugar todo lo posible para ayudar en lo que pueda al equipo”, recordó

“Ahora mismo solo pienso en el Almería”, recordó una de las estrellas de nuevo proyecto rojiblanco del magnate saudí Turki Al-Sheikh. “En fútbol hay cambios y hemos empezado bien, el proyecto es muy bueno”, dice un jugador que habló de su etapa en la Roma: “Monchi ya no está en la Roma y yo estoy en el Almería y no puedo decir mucho sobre él. No me dieron la oportunidad en la Roma y no sé por qué, fue una decisión del entrenador, nada más”. Una de la perla del fútbol europeo espera ayudar mucho en el Almería para conquistar el objetivo del ascenso a Primera.