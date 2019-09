El ayuntamiento de Ciudad Real anuncia una campaña para limpiar los orines de los perros

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha comenzado con el comprometido Plan de Limpieza Intensiva, uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre PSOE y C,s.

Ya se ha comenzado con los baldeos intensivos para limpiar la suciedad incrustrada con agua caliente a presión. Por el momento se ha iniciado en las calles más céntricas de la capital, pero la concejala de sostenibilidad, Mariana Boadella, ha anunciado que también se llegará a los barrios.

Para ello se contará con más personal, incorporando 11 plazas vacantes, más las 13 de refuerzo de verano. Además se ha solicitado a la Concejalía de Hacienda una inversión de unos 780.000 euros para nuevos equipos de baldeo, barrido mecánico, y otras máquinas "para ser más eficientes".

Otro de los pilares será la colaboración ciudadana. En este sentido, Boadella anunciaba la realización de campañas específicas, entre otras una dirigida a los dueños de perros para que se rocíe de agua con vinagre los orines. La concejala llamaba también la atención sobre comportamientos como tirar las colillas de los cigarrillos al suelo, advirtiendo de lo que supone ya que "no solo ensucia también contamina".

También se continuarán sancionando los comportamientos de los ciudadanos que no cumplan con la normativa en materia de limpieza. Boadella reconocía que "la mayoría cumple con sus obligaciones, pero hay una minoría de propietarios de perros que no recogen las deposiciones, o algunas terrazas o bares que no mantienen el nivel adecuado de limpieza, y en eso se va a seguir incidiendo".