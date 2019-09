Simulacro: Accidente aéreo en el aeropuerto de Ciudad Real como requisito de AESA

Cerca de un centenar de profesionales, entre bomberos, efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional, voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil participan este miércoles en el simulacro que se organiza en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real, a una semana de reanudar la actividad. Prueba necesaria, como requisito previo exigido por AESA, que ya están en la zona ultimando la inspección.

En coordinación con el 112 se activará el Plan Regional de Emergencias. Se simulará un accidente aéreo de pasajeros con personas heridas y alguna fallecida. Un ejercicio técnico muy complejo para poner a prueba los medios internos de la infraestructura y su coordinación con los medios externos de la CCAA.

Como explica en la SER el responsable de Relaciones Institucionales de CRIA, Jose Fernando Sánchez Bódalo, se trata de un examen muy importante para poner a prueba la capacidad del aeropuerto.

Figuración a 3 kms de la terminal

Operación figurada al que no se puede asistir como público, por lo que advertía a la ciudadanía que no intenten acercarse al aeropuerto porque no se podrá acceder y además la visibilidad será nula, porque la escena del accidente transcurrirá a 3 kms de la terminal.

El representante de CRIA asegura que la próxima semana culminarán todas las pruebas de inspección que está llevando a cabo AESA y esperan contar entre el 9 y el 11 de septiembre cuenten con la esperada resolución que les permita operar a partir de las 00.00 horas del 12 de septiembre y eliminar las aspas dibujadas sobre la pista, lo que significará que el aeropuerto de Ciudad Real reanuda la actividad después de un largo proceso para resolver un concurso que se ha dilatado durante casi 10 años.

AUDIO| Aquí la entrevista completa con Jose Fernando Sanchez Bódalo:

Otras exigencias que ha impuesto AESA, y que les avanza la Cadena SER, en la torre de control ya se ha instalado un foco visible desde 50 kms de distancia por los aviones que entren en el espacio aéreo y que ha llegado desde EEUU hace unos días.

Recordemos que esta semana la consejera de la Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco se ha reunido con el presidente de CRIA, Rafael Gómez Arribas para estudiar las opciones de desarrollo industrial, como foco de atracción para la instalación de empresas, ofreciéndole ya todos los detalles de su reapertura el 12 de septiembre.