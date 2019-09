"Se nos prohibió que Benjamín Perdomo ocupara los cinco primeros puestos" Carmen Pellón

La ex coordinadora insular de Ciudadanos, Carmen Pellón, se va del partido porque "están primando los intereses personales por encima de los valores con los que nos comprometimos", asegura Pellón. "Cuando la dirección del partido en Canarias pone a una asesora parlamentaria cuyo único trabajo conocido es haber trabajado en casa de la madre. Ha hecho la licenciatura en Derecho siendo concejal en La Laguna, parece ser", llega a decir Pellón sobre Teresa Berástegui. "Como asesora, nada menos que en el Parlamento de Canarias, cuando tenemos gente como Mariano Cejas", añade.

"Entiendo posicionarnos contra Pedro Sánchez, pero posicionarnos contra el Partido Socialista o contra el ideario progresista sinceramente no lo entiendo muy bien", critica la ex coordinadora de Ciudadanos en Lanzarote. "Más de cuatrocientos afiliados se han dado de baja y hay al menos trescientos impagos, es decir, hay más de ochocientos afiliados en Canarias que ya no estamos", lamenta Pellón. "Está todo dirigido desde Gran Canaria con un apoyo absoluto a Vidina Espino", llega a decir.

Vidina Espino resta importancia a la baja de Carmen Pellón en Lanzarote

"En Lanzarote ha habido una compañera que se ha dado de baja, pero el resto de afiliados y simpatizantes siguen trabajando con normalidad", explicó Vidina Espino esta mañana en Radio Club Tenerife. Espino asegura que hay más de cien o doscientos afiliados en Lanzarote, "ella sabe que está mintiendo", responde Pellón. "En mi agrupación queda un afiliado, nunca tuvimos dosciendos afiliados y de los ciento y pico que tuvimos, un cincuenta por ciento se ha dado de baja", dice Carmen Pellón en respuesta a esas declaraciones. "Muchos de los que se quedan no representan en absoluto la regeneración", dice sobre Pablo Díaz de Ciudadanos en San Bartolomé, que fue concejal con otro partido hace más de diez años, y resultó expulsado del gobierno por una adjudicación sin concurso público.

Pellón revela que Cs quería acusar a Benjamín Perdomo "de cosas muy feas"

La primera crisis de Ciudadanos en Lanzarote se produjo cuando la dirección del partido en Canarias decidió que Benjamín Perdomo no sería el candidato. "Se nos prohibió por orden expresa que Benjamín se presentara en los cinco primeros puestos, eso salió de acción institucional y la coordinadora era Teresa Berástegui". Sobre las razones que aducían para dejar fuera a Perdomo, Pellón revela que: "eran razones muy feas, no las quiero decir porque no me las creo, sería decir cosas sobre Benjamín y no me parece justo para él. Todos sabemos que Benjamín se dejó la piel trabajando por el proyecto de Ciudadanos", concluye Pellón. Escucha la entrevista completa en Hoy por Hoy aquí: