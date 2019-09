La deuda de carreteras no se perdona

El presidente del gobierno de Canarias y su consejero de obras públicas se reunirán hoy con el ministro de Fomento del gobierno de España para cerrar y buscar acuerdos en materia de la deuda del gobierno central por el incumplimiento del convenio de carreteras Canarias-Estado de la época del PP.

Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis tendrán que conseguir resolver este entuerto, de una vez por todas, sin que Canarias pierda ni un solo euro. Se tienen que pagar unos 900 millones de euros, si contamos lo no pagado por el gobierno anterior e intereses. El gobierno saliente de Clavijo y Cc llevaron el asunto a los juzgados por no llegar a un acuerdo con el gobierno del psoe, estos no querían pagar por dudas técnicas y tendrían que ser lo tribunales los que diriman cómo, cuándo y cuánto paga el gobierno de España.

Para lo que no debe haber ninguna duda, debe ser para los nuevos responsables canarios y para el ministro Ábalos. O se tiene que pagar lo que digan los funcionarios del gobierno canario o se espera a lo que digan los tribunales. Lo que no es razonable por parte canaria sería retirar el pleito antes de recibir toda la pasta y toda la pasta es todo, del primer euro hasta el último.

Es una pena que se haya tardado tanto tiempo sin resolver y ejecutar una sentencia que parecía tan clara, pero dicho lo cual, Canarias debe recibir todo lo que se nos tenía que dar se materializara o no y sus intereses.

Se va uno por la península, tanto por Portugal o por cualquier parte de España y comprueba con cierta envidia como se tienen unas carreteras, autovías o autopistas fantásticas, unos trenes que vuelan con lo último en tecnología y nosotros por aquí sin terminar después de dos décadas por ejemplo muchas de nuestras vías más necesarias, hablamos de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria o sin finiquitar de una vez la carretera de la Aldea entre otras.

El gobierno de Canarias debe ser dialogante con el gobierno de España pero sin dejar de ser exigente. Las perras por delante. No estamos en condiciones de perder un duro.