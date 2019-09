Rubén Castro pronostica un 1-2 ante el Tenerife: "Todos queremos ganarle"

El veterano delantero grancanario, de 38 años, vivió hace casi 18 años la última victoria amarilla en el coliseo blanquiazul, con un triunfo por 1-3 en diciembre de 2001.

"Hace mucho tiempo, ya ni me acordaba", ha reconocido en rueda de prensa al respecto de ese partido, el único de la historia entre ambos equipos en Primera División en el Heliodoro, en el que jugó el último cuarto de hora tras sustituir a Luis García Tevenet, autor del gol que abría el marcador.

"Llevamos tres partidos sin conseguir la victoria y el sábado sería un gran día, da igual quién marque los goles, me vale el 0-1, lo importante es traernos de allí los tres puntos, porque ya toca y sé que podemos hacerlo", ha reflexionado.

Rubén Castro, pese a haber estado parado durante casi toda la pretemporada por una lesión, ya acumula tres tantos en el inicio de la competición liguera.

"El año pasado hice 15 goles, no es una cifra mala, y esta temporada he empezado bien, a pesar de que no he hecho la pretemporada como todos mis compañeros, pero estoy teniendo fortuna de cara al gol", ha admitido.

A su juicio, la pasada campaña debieron haber ganado en Tenerife (derrota por 2-1), y en la primera vuelta tampoco pudieron hacerlo (1-1), partidos "en los que el árbitro no estuvo afortunado", pero ahora tienen "otra oportunidad" y confía en el equipo para acabar con casi dos décadas sin vencer en la casa del eterno rival.

Rubén Castro atribuye esa circunstancia a que quizá haya mucho "respeto", aunque en ningún caso hay miedo cuando Las Palmas se presenta en el Heliodoro, porque son "partidos diferentes".

Por otra parte, el delantero amarillo ha contradicho públicamente a su presidente, Miguel Ángel Ramírez, quien sostiene que la permanencia es el objetivo del equipo esta temporada.

"La aspiración tiene que ser subir, el equipo tiene que estar en Primera División y vamos a intentarlo este año", ha asegurado Rubén Castro.