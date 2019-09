Hay una nueva plaga peligrosa en la Isla: los humanos. Somos la peor plaga a la que se enfrenta Gran Canaria. Unas bestias de dos patas más peligrosas que tu abuela cuando le dices que no tienes más ganas de potaje. Los humanos en general no somos tan tiernos como ellas. Somos una especie sucia, hedionda, descuidada, puerca, inmunda, cochina. Somos como el emoticono del whatsaap: una caca con ojos.

La última prueba la hemos encontrado en los márgenes de la GC-1 y la GC-2. El Cabildo ha retirado de los bordes de las principales carreteras de la isla 1.200 toneladas de basura. 1.200 toneladas, o lo que es lo mismo, 1.200.000 kilos de escombros y residuos vegetales y agropecuarios que hemos tirado o dejado abandonados al lado de la carretera. En estas tareas de limpieza han retirado unas 900 toneladas de escombros, más de 100 de madera, unas 70 toneladas de residuos voluminosos ó 50 de plásticos entre otras porquerías.

Hay basura por todos lados, aunque la principal basura que soporta nuestra isla somos nosotros. Al menos muchos que no entienden que Gran Canaria, al igual que el resto del mundo, es un paraíso que no sólo debemos disfrutar sino también cuidar. Y seguramente que muchos de los que tiran un papel al suelo, o apagan una colilla en la arena, o no reciclan, son los primeros que se quejaban del incendio, de que haya tanta pinocha en el campo y los que pedían más bomberos y hasta una base de hidroaviones para salvar la cumbre. Desgraciadamente no hay hidroavión capaz de limpiar tanta estupidez humana.