El resultado de un mercado de fichajes esperpéntico

Tanto se dejó todo para lo último que todo acabó en fullería. Entre decepciones y críticas a la gestión del club, Víctor Sánchez del Amo ya conoce a su plantilla para esta temporada. Son solo 17 jugadores con ficha profesional que se completarán con los filiales.

Los tres fichajes cerrados sobre la bocina (Benkhemassa, Lorenzo González y Sadiku) no taparon el desastre de la marcha de Okazaki y las no inscripciones de José Rodríguez, Mula e Iván Rodríguez. Lo de estos dos últimos ha sido una artimaña irrespetuosa: a ambos se les ha inscrito en el filial y solo podrían jugar en Tercera porque ya no son sub 23. La pareja de Mula se manifestó en redes con indignación.

Aún habiéndolo dejado sin opción a una cesión y habiendo rechazado dichas ofertas lo dejáis sin inscribir y no contentos con esto lo inscribís en el filial en contra de su voluntad para ahorraros una denuncia. Sin palabras! pic.twitter.com/p6b9r5rBaa — Noelia 🌸 (@Jimenezreyesnoe) September 2, 2019

Se ficha a dos delanteros sin demasiado caché y a un centrocampista impuesto por Al-Thani. Se escapa un atacante que ilusionaba, como Okazaki, y un mediocentro polivalente y con ganas de reivindicarse, José Rodríguez. Dos chicos de la casa, y muy aprovechables para el once inicial, en el limbo (Mula e Iván). Y la portería ni la defensa se refuerzan. Los canteranos serán los recambios en una plantilla que sigue con carencias evidentes.

Fichajes frustados y 21 salidas

Dos meses caóticos y arrastrados por la incertidumbre. Unos cuantos fichajes frustrados como Josep Señé (Mallorca), Stoichkov (Alcorcón), José Carlos Lazo (Almería), David Rodríguez (Racing), Iván Alejo (Cádiz) o el plantón a Simón Moreno, cuando ya había firmado y hasta grabado el vídeo de su presentación. Permanecen Juanpi, Keko, Villanueva y Luis Hernández -prolonga su contrato y se baja el sueldo-, pese a que estuvieron en la casilla de salida.



Las bajas fueron 21: Okazaki, Ontiveros, N'Diaye, Ricca, Jony, Michael Santos, Rosales, Blanco Leschuk, Cecchini, Seleznov, Kieszek, Tighadouini, Brezanzic, Miguel Torres, Cenk Gönen, Lacen, Koné, Alejo, Erik Morán, Werner. Una revolución en toda regla.



Así queda la plantilla 2019/20

Porteros: Munir, Kellyan (filial), Gonzalo (filial)

Defensas: Cifu, Luis Hernández, Diego González, Mikel Villanueva, Juankar, Lombán, Ismael Casas (filial) y Luis Muñoz (filial).

Centrocampistas: Boulahroud, Rolón, Benkhemassa, Renato Santos, Keko, Adrián, Juanpi, Dani Pachecho, Ramon (filial) y Keidi Bare (filial).

Delanteros: Hugo (filial), Hicham (filial), Lorenzo González y Sadiku.