La ejemplar despedida de Okazaki tras su marcha obligada del Málaga

Okazaki ya es historia. El delantero japonés ha sido uno de los principales afectados de las incompetencias de la dirección del club. Llegó con el crédito de ser una referencia en Japón y un jugador con buen caché en el fútbol europeo. Ilusiones rotas y decepción candente, el primer asiático de la historia del club se despidió con humildad del Málaga.

"Hola malaguistas, en primer lugar quiero agradeceros el inmenso cariño que me habéis dado durante mi estancia. Quiero despedirme y desearos el mayor de los éxitos a mis compañeros, al cuerpo técnico y staff que me habéis hecho sentir como en casa. No me arrepiento de nada, ya que el tiempo que he pasado con vosotros no lo olvidaré nunca. Si algún día tengo la oportunidad de jugar en el Malaga CF no lo dudaré. Fuerza Málaga", dice el japonés.

Actitud que se ha ganado el cariño de la afición, a pesar de no haberle visto debutar en partido oficial. Shinji Okazaki estaba dispuesto a bajarse el sueldo al mínimo (80.000 euros) para poder jugar, pero la normativa de LaLiga no permite esta maniobra si la temporada anterior cobró más de 160.000 euros. No pudo solucionarse el embrollo y ahora el Huesca puede ser su próximo destino.

Centenares de camisetas vendidas y una pegadiza canción que se hizo viral. Cero convocatorias, cero minutos, cero goles. Eso es lo que deja Okazaki, el fichaje fantasma al que no le dejaron demostrar su carisma en el campo.