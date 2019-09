Tres nuevos agentes toman posesión y se incorporan al Cuerpo de la Policía Local

Tres nuevos agentes han tomado posesión y se incorporan al Cuerpo de la Policía Local de Talavera de la Reina, dos de ellos por turno libre y uno más por Comisión de Servicios. En el acto, que se ha celebrado en el despacho de Alcaldía, han estado presentes la alcaldesa de la ciudad, Tita García Élez, y la concejala de Seguridad y Movilidad, Flora Bellón. También ha estado el inspector de la Policía Local de Talavera, Ángel González.

La también portavoz municipal ha recordado que cuando el equipo de Gobierno tomó posesión se encontró con “una grave problemática en materia de personal en el Ayuntamiento”, hecho que era especialmente notorio en el Cuerpo de la Policía Local, debido a que los efectivos ya pueden jubilarse a los 59 años y eso “ha provocado un incremento importante en el número de vacantes”.

De este modo, ha manifestado que “la alcaldesa entiende que es fundamental la seguridad de los vecinos y vecinas de Talavera y, por eso, estamos haciendo todos los esfuerzos para cubrir esas vacantes a través de todos los procedimientos legales que se nos permite y yendo al máximo”.

La concejala también ha informado que se ha convocado otro procedimiento de Comisión de Servicios para las 13 vacantes que todavía existen y cuyo periodo vence el próximo 6 de septiembre. Igualmente, se ha acordado en Mesa de Negociación aumentar hasta en un 40 por ciento el otro procedimiento ágil de cobertura de vacantes que es por sistema de movilidad.

Con esto, Bellón ha aseverado que se están “poniendo todos los esfuerzos y llegando al máximo que permite la ley”. Mientras tanto, se sigue trabajando en la reorganización de la plantilla en otros servicios que también están muy carentes de personal; del mismo modo que se ponen los esfuerzos en la oferta de empleo público de 2019 con el “objeto de sacar el máximo partido a nuestra plantilla municipal”.

Los tres nuevos agentes de la Policía Local

Los agentes que han jurado o prometido su cargo, y ya forman parte de este Cuerpo, son Juan Manuel Muñoz Méndez y Francisco Palomo Otero, ambos accediendo por oposición libre, y Roberto González Miguel, por el sistema de Comisión de Servicios.

Bellón ha explicado que los agentes que han aprobado por turno libre ya eran policías y, por tanto, no tienen que pasar cuatro meses en la academia, algo que, si sucede con otros 4 que también han superado las pruebas, pero no eran agentes anteriormente y todavía no pueden incorporarse; se les considera funcionarios en prácticas.