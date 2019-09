No irse de vacaciones también es un síntoma de pobreza

Para muchas personas han sido meses de alegría y respiro gracias a las vacaciones, merecidas vacaciones de verano.

Según datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística el 36 % de los hogares españoles, o lo que es lo mismo, 17 millones de personas no se han podido permitir ni una semana de vacaciones. No es que hayan carecido de vacaciones, es que no han tenido dinero para irse.

Además, en invierno, siempre hablamos de la terrible pobreza energética, pero en verano también existen personas que con altas temperaturas no pueden permitirse el aire acondicionado o tan siquiera, encender un ventilador.

Por los micrófonos de 'La Ventana de Castilla-La Mancha' hemos hablado con el presidente de la Mesa del Tercer Sector de la región, Braulio Carlés, que asegura, que todos deberíamos tener unos días de descanso o poder irnos unos días a la playa.

Además, lamenta esa pobreza energética en verano porque el cambio climático ha hecho que suban las temperaturas y por eso entiende, que tener un aire acondicionado "no es un privilegio y viene siendo necesario tener por lo menos un ventilador en casa.

Refugiados y Cáritas

A Braulio Carlés también le hemos preguntado por las personas refugiadas y la situación vivida en las últimas semanas por el Open Arms. Dice que debería existir el derecho a emigrar, pero también a no hacerlo, lamentando que solamente tienen ese derecho unos pocos. Por ello piden "políticas solidarias" y ser más "generosos".

Otro asunto al que se ha referido, es la salida de Cáritas de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. En este sentido, dice que la decisión es respetable, asegura que siguen colaborando con esta entidad y que en las actuaciones y decisiones importantes siempre se les va a tener en cuenca. Escucha la entrevista