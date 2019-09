La Comisión Europea avala la nueva fiscalidad italiana que tanto beneficia a los futbolistas

Esta formación política denunció el pasado 4 de julio que el “Decreto crescita” italiano supone una distorsión y grave amenaza en la competencia en el mundo del fútbol. El gobierno italiano ha introducido un nuevo régimen para los futbolistas recién fichados con importantes ventajas fiscales. En concreto el 50% de sus ingresos queda libre de impuestos, por lo que sólo terminan tributando un 23 o 24% en comparación con otros países como España donde la fiscalidad es del 46 o 47%.

Este beneficio se aplicará a partir del próximo mes de enero para las personas que se conviertan en nuevos residentes en Italia y que se comprometan a serlo durante dos años.

La Comisión dice en su carta de respuesta “que no tiene planes de llevar adelante un análisis sectorial específico en la competición del fútbol”. Vienen a decir los comisarios que se trata de una ayuda de estado que no supone una amenaza para los demás estados y que no se trata de una ayuda selectiva para los futbolistas, sino que es un régimen fiscal que beneficia al conjunto de los inmigrantes.

El 50% de los ingresos, libres de impuestos

De hecho, la respuesta de la CE precisa que para los futbolistas el tope es del 50% de ingresos libres de impuestos, tope que se extiende hasta el 70% para el resto de recién llegados.

Los comisarios también recuerdan que “los Estados miembros pueden designar sus propios sistemas de tributos y tasas”.

La Comisión Europea recuerda que ya ha entrado en casos de competencia desleal por beneficios fiscales y recuerda la acusación en 2013 contra los clubes que, como el Madrid, el Barça, Osasuna, o Athletic Club no son sociedades anónimas.

Los Verdes se muestran decepcionados por la respuesta “porque no tiene en cuenta el impacto de la medida en sociedades cotizadas como los clubes de fútbol”.

Esta formación política reclama un impuesto de la renta más justo y que haya un marco legal que regule los incentivos y las condiciones de residencia.