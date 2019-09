Jona: "Me quedo con el trabajo y no bajo los brazos. No me desanima nadie"

El delantero del Hércules, Jona Mejía, comentó en la sala de prensa del Rico Pérez que no se siente presionado por tener que liderar el ataque del equipo alicantino, aunque reconoció que sí supone una responsabilidad.

"El equipo necesita goles para ganar y para eso estamos los de arriba. El hecho de presionarse uno mismo no es bueno, pero me siento con responsabilidad y más cuando juego de titular", explicó.

Aquí tienes sus declaraciones...

El jugador malagueño desveló que nunca había atravesado una mala racha como la actual, ya que suma más de año y medio sin anotar, aunque se mostró confiado en romperla pronto.

"Me quedo con el trabajo y no bajo los brazos. No me desanima nadie. Llegarán, llegará porque meter goles se me da bien y es lo que he hecho toda mi carrera", insistió el atacante.

Jona dijo llevar la situación con "normalidad" y aseguró que es el primero que se exige "muchísimo", si bien desveló que no suele obsesionarse con las ocasiones de gol falladas.

"Si me quedo estancado la llevo clara. Me da rabia en el momento pero tras 10 o 20 segundos se pasa", explicó el ariete andaluz, quien señaló que el Hércules tiene esta temporada "más variantes y formas distintas de jugar" que en el pasado curso.

Por último, Jona admitió que nadie esperaba un arranque tan pobre en cuanto a puntos del Hércules, que solo ha sumado uno de seis, si bien recordó que la Liga "acaba de empezar".

"Hay que exigirnos todos más para estar al máximo nivel. La próxima jornada viene un partido difícil y espero sacar los tres puntos", indicó en alusión a la visita del Hércules al filial del Levante.