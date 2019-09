Michu: "Hemos consumido el tope salarial"

No hubo novedades en la plantilla del Real Oviedo al cierre de la ventana de fichajes de verano. El conjunto azul no pudo concretar la salida de Diegui ni tampoco la incorporación del centrocampista del Alavés Dani Torres, que no llegó a un acuerdo para la rescisión de su contrato con el cuadro vitoriano.

Un cierre de mercado que ha dejado un sabor amargo en la afición de un Real Oviedo que esperaba algún retoque en el equipo, más después de haber sumado un empate y dos derrotas en las tres primeras jornadas de liga.

Rueda de prensa íntegra de Michu.

Una vez terminado el plazo para fichar era tiempo para hacer balance y el secretario técnico del equipo, Michu, habló sobre los asuntos del mercado en la sala de prensa del estadio Carlos Tartiere.

En primer lugar tuvo palabras para el tope salarial del equipo, incrementado con una ampliación de capital: "El topa salarial se ha consumido. Es similar al del año pasado gracias al máximo accionista que tenemos detrás. A nivel de 22 equipos de Segunda, creo será el décimo o undécimo de la categoría"



Una de las operaciones que se intentó acometer fue la llegada de Dani Torres, pero el exjugador azul explicó la situación: "Dani Torres es un futbolista interesante, me parece muy bueno. Pero es complicado que un equipo como nosotros firme futbolistas de primera con contratos altos. Aunque firme por menos, la Liga no se lo cree y te computa el 50% de su pasado contrato".

También se trabajó hasta el final en las salidas de Ibrahima Baldé y Diegui Johannesson. El Oviedo confirma que no hubo ofertas en firme, al menos que llegasen al club, por ellos: "Sí es cierto que pudo haber alguna salida que no se dio porque al club no llegaron ofertas concretas".

En el caso del lateral derecho el equipo tiene a tres jugadores (Lucas, Diegui y Nieto), pero Michu habló de la opción de que uno de ellos compita con Mossa en la izquierda: "No hay problema porque compitan con Mossa en ese lateral. Estamos bien cubiertos en defensa.

En total serán 22 las fichas del primer equipo y las necesidades que vayan surgiendo serán cubiertas por el Oviedo Vetusta: "Estamos contentos con lo que tenemos. La temporada pasada el equipo cerró con 19 futbolistas y este año hemos cerrado con 22. Tenemos tres recursos más que el año pasado. El equipo está muy bien cubierto".

"Tenemos una base de gente titular que el año pasado quedó octava. No hay ningún futbolista de la temporada pasada que tenga una titularidad indiscutible que no se haya quedado. Solo Javi Hernández, pero era un jugador del Real Madrid y deciden que se queda", añadió Michu sobre el nivel de la plantilla.