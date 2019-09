Gerard Moreno: "Debemos ser más sólidos en defensa"

El delantero del Villarreal, Gerard Moreno, señaló en rueda de prensa que en este inicio de campaña está más tranquilo sobre el terreno de juego y eso lo está trasladando a su rendimiento, tras haber marcado ya tres goles en las tres primeras jornadas del campeonato.



"Creo que esta temporada tengo otras sensaciones, puede que esté más tranquilo en el campo y no con tanta presión en el campo por si fallo. El año pasado quería estar bien y no pude estarlo, es algo que ahora sí se está dando y así las cosas son más fáciles", explicó.



"Me encuentro bien, los compañeros me han dado esa confianza en el campo y eso me da mucha tranquilidad. A ello se suma que están entrando y eso todavía te da más confianza. Pero esos goles no han sumado tres puntos y eso es lo que me quita de estar más contento", añadió.



El delantero reconoció que es extraño sumar tres goles y que no haya servido para ganar a su equipo, aunque matizó que "por otro lado nos da tranquilidad, ya que sabemos lo que estamos haciendo y que vamos por el buen camino".



Y es que, a pesar de que el Villarreal aún no ha ganado en este arranque de temporada, el jugador aseguró que "las sensaciones buenas, aunque es verdad que nos gustaría tener más puntos. Creo que vamos en la línea buena dentro del campo, debemos corregir cosas y manejar mejor los partidos".



Uno de los aspectos que apuntó que deben mejorar es en el trabajo defensivo, ya que admitió que "es difícil cuando encajas goles, es lo que debemos mejorar, debemos ser un equipo más sólido en defensa en todas las líneas".



"Nos hemos puesto por delante en el marcador y debemos saber mantener esa ventaja. Trabajamos para ello y somos conscientes de que ese es uno de los puntos a trabajar más", reiteró.



"Más que psicológico lo de los goles en contra son más errores puntuales. Con el Granada fueron desajustes defensivos, con el Levante fue el árbitro y, con el Madrid fue más su calidad. Creo que el equipo ha cambiado esa idea, somos capaces de remontar y levantarnos de los golpes, no creo que el equipo piense en el año pasado", añadió.



Cuando se le preguntó por la similitud del inicio con el de la temporada pasada, en la que el equipo sufrió para lograr la permanencia, Gerard negó que sea así.



"Para mí no tiene nada que ver esta temporada que la otra, las sensaciones dentro y fuera del campo son diferentes. La temporada pasada nos hacían goles pero nos costaba crear; ahora generamos peligro, marcamos goles y vamos a más. Debemos dejar ya de pensar en la temporada pasada y centrarnos en esta", subrayó.



Tras el parón liguero del próximo fin de semana, el Villarreal se medirá al Leganés y el punta afirmó que "deberemos hacer muchas cosas bien ya que ellos son un equipo competitivo. Son un equipo muy fuerte en casa a pesar de haber perdido el primer partido, por lo que deberemos estar a muy buen nivel si queremos ganar".



El ariete del Villarreal encabeza la tabla de goleadores de LaLiga, junto al bético Loren, con tres tantos, aunque admitió que "Messi ya sabemos lo que hace, seguro que mi ventaja durará poco. Es posible que esto de estar arriba en la tabla sea una anécdota, pero lo que interesa es poder sumar goles y que el equipo sume puntos y esté arriba en la tabla".



Por último, se refirió a sus posibilidades de entrar en una convocatoria de la selección española al indicar que "es un paso difícil, debes estar muy bien y estarlo también tu club".



"Ir es un paso complicado y mucha gente de calidad puede estar en esa lista, por lo que la idea es la de trabajar para ayudar al equipo y estar al mejor nivel. Y si ese trabajo sirve para ello pues mucho mejor, ya que sería un sueño poder alcanzar ese objetivo", finalizó.

