Lope Afonso, condenado a nueve años de inhabilitación

El Juzgado Número 2 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado este miércoles, la petición de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación por el denominado 'Caso Mercadillo' al exalcalde del Puerto de la Cruz y actual coordinador regional del Partido, Lope Afonso.

La Magistrada, Carolina Díaz Afonso, destaca en la sentencia la condena por prevaricación aunque lo absuelve del delito de malversación. Esta sentencia no es firme por lo que cabe recurso por parte de Afonso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En la vista, celebrada a principios de verano, el ex alcalde portuense aseveró que las autorizaciones para la instalación de los mercadillos se realizó conforme a la legalidad. Un extremo que fue desmentido por la acusación particular y el Ministerio Fiscal al entender que no se siguieron los preceptivos pasos legales y que, por tanto, los mercadillos carecían de licencia.